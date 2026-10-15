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California, fuego y vida: un thriller que revela la corrupción tras un incendio mortal

En 'California, fuego y vida', un investigador se enfrenta a un incendio que oculta secretos mortales y corrupción.

15/10/2026 | 05:00Redacción Cadena 3

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California, fuego y vida: un thriller que revela la corrupción tras un incendio mortal

FOTO: California, fuego y vida: un thriller que revela la corrupción tras un incendio mortal

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En el corazón de un incendio devastador, la historia de Pamela Vale emerge como un thriller cautivador. La joven de treinta y cuatro años, cuya vida se apaga en la cama, deja tras de sí un suculento seguro de vida y un marido que parece más preocupado por el dinero que por su pérdida. Este trágico suceso es el punto de partida de "California, fuego y vida", una novela de novela negra que invita a reflexionar sobre la avaricia y la corrupción.

El protagonista, Jack Wade, es un investigador de seguros que se adentra en un laberinto de mentiras y engaños. Con la habilidad de leer el fuego como un libro abierto, Wade está convencido de que la muerte de Pamela no fue un accidente. Sin embargo, su búsqueda de la verdad se enfrenta a la resistencia de la compañía Seguros de Vida e Incendios California, que está dispuesta a indemnizar a Nicky Vale, el esposo de la víctima, sin cuestionar las circunstancias del siniestro.

A medida que Wade profundiza en su investigación, descubre un mundo donde el fuego no es el único que habla; el dinero también tiene su voz. La novela, escrita por un autor contemporáneo que se adentra en los oscuros recovecos de la naturaleza humana, plantea preguntas sobre la moralidad y la justicia en un contexto donde la vida y la muerte pueden ser manipuladas por intereses económicos.

La obra, publicada por HARPERCOLLINS en 2026, se inscribe en un género que ha cobrado relevancia en la literatura actual, donde la intriga y el terror se entrelazan para ofrecer una experiencia de lectura intensa. La narrativa de California, fuego y vida no solo entretiene, sino que también invita a los lectores a cuestionar la realidad que los rodea, especialmente en un mundo donde la verdad a menudo se oculta tras una cortina de humo.

En un momento en que la literatura de novela negra resuena con fuerza, esta obra se presenta como una lectura imprescindible para quienes buscan una trama intrigante y un análisis profundo de la condición humana. La historia de Wade y su lucha por la verdad es un recordatorio de que, a veces, el fuego revela más de lo que se ve a simple vista.

Ficha del libro:

EditorialHARPERCOLLINS
GéneroNovela negra, intriga, terror
Año de edición2026
ISBN9788410646742
ISBN digital9788410646728
IdiomaEspañol

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