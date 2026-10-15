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Cosamala: una novela gótica que revive el horror de la guerra civil española

La nueva novela de Alana S. Portero transforma un crimen real en una historia de brujas y resistencia femenina.

15/10/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

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Cosamala: una novela gótica que revive el horror de la guerra civil española

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Cosamala, la última obra de Alana S. Portero, se presenta como una novela gótica que entrelaza el horror de la guerra civil española con elementos del folclore y la mitología femenina. Ambientada en Andalucía en 1937, la historia se desarrolla en un contexto de violencia y represión, donde la columna Carranza avanza implacable, dejando un rastro de sangre y sufrimiento en su camino.

En este escenario desolador, un grupo de mujeres, que son esposas, madres y vecinas de aquellos que han sido perseguidos, se unen en un aquelarre. Este grupo busca resistir a través de un lenguaje oscuro, un símbolo de su lucha por devolver la vida a un país marcado por la muerte y la desolación. La novela se nutre de un crimen real, convirtiendo el dolor en una narrativa de brujas que explora temas de venganza, amor y muerte.

La autora, conocida por su anterior éxito La mala costumbre, rinde homenaje a las mujeres que han sido víctimas de la violencia en un contexto histórico que aún resuena en la memoria colectiva. Cosamala no solo es una obra de ficción, sino también un tributo a la sabiduría ancestral que reside en el territorio y en las historias que se han transmitido de generación en generación.

Con un estilo que evoca la poesía de Federico García Lorca, Portero logra crear una atmósfera que atrapa al lector, invitándolo a reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia y la importancia de recordar a quienes han sido silenciadas. La novela se presenta como un fenómeno literario que trasciende fronteras, llevando la historia de Cosamala a un público internacional.

En un momento en que el mundo enfrenta nuevas formas de opresión, la obra de Alana S. Portero se convierte en un faro de resistencia y esperanza, recordándonos que las historias de las mujeres son fundamentales para entender nuestro pasado y construir un futuro más justo.

Ficha del libro:

GéneroNarrativa
EditorialSEIX BARRAL
Año de edición2026
ISBN9788432251436
ISBN digital9788432251443
IdiomaEspañol

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