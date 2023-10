La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) honra este viernes por la tarde a los estudiantes más destacados de 2022 en la ceremonia anual del Premio Universidad, una distinción que reconoce los logros académicos sobresalientes. Los reconocimientos a los alumnos se otorgarán desde las 18 horas.

Un total de 45 graduados serán galardonados por su excepcional rendimiento académico y por haber completado sus carreras dentro del plazo establecido por los planes de estudios. Entre los más destacados, hay cinco brillantes estudiantes cuyos promedios les han hecho merecedores de la Mención de Honor.

Lucía Justiniano se graduó como Licenciada en Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades con un promedio de 9,79. En diálogo con Cadena 3, la joven se mostró muy feliz por el reconocimiento a su esfuerzo y saludó al aire a todos sus compañeros que también fueron merecedores del Premio Universidad.

"En mi caso, lo que me apasiona es la arqueología. Se trata de elecciones importantes en la vida porque conllevan muchos años de esfuerzo y trabajo. Desde los 15 años estaba muy segura que quería estudiar la licenciatura en Historia gracias a una profesora del secundario, que hizo una suplencia, y me inspiró en una carrera poco común. También me inspiró una profe de Arqueología, que me hizo enamorar de la ciencia y la investigación", recordó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a su destacado promedio, explicó que eso le permitirá trabajar en organismos científicos nacionales e internacionales. "Soy competitiva conmigo misma, siento una satisfacción muy grande cuando doy lo mejor de mí. Sabía que, mientras mejor nota saque, mejor futuro iba a tener. Es una responsabilidad muy grande la que tengo ahora con la sociedad y la universidad, que me dio todo y me permitió tener un futuro y dedicarme a lo que me gusta".

Lucía contó que forma parte de un equipo de arqueólogos que tiene por finalidad acercar información de los pueblos originarios en nuestro país. Participa activamente desde los 19 años y el equipo trabaja con entidades internacionales de Estados Unidos para desarrollar excavaciones. "Nuestro objetivo es colaborar con distintas comunidades y contribuir al conocimiento de nuestro pasado", explicó.

Y añadió: "Cuando empecé la carrera y me orienté en este camino, empecé a realizar largas caminatas para acceder a los sitios arqueológicos con mi equipo de trabajo. Entonces comencé a entrenar y distenderme un poco de mis estudios. Estudiaba por muchas horas en la semana y fines de semana".

Sobre su pasión por la arqueología, la joven dijo a Cadena 3 que recibió el apoyo permanente de sus padres. "Ellos siempre supieron que mi camino era la docencia, la escritura y la investigación. En una mesa familiar, me preguntaron a los 10 años qué quería ser y respondí que quería ser maestra. Mis padres se la veían venir y siempre me apoyaron".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recordó que una de sus primeras notas en la universidad fue un ocho y que, desde entonces, empezó a afianzar sus técnicas de estudio hasta alcanzar el promedio que finalmente obtuvo en la carrera.

En ese sentido, aprovechó para destacar el trabajo de sus profesores y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. "Somos una comunidad muy pequeña, que funciona como una familia. Los profes nos enseñan historia, filosofía, economía, el oficio del investigador y distintas cosas sobre la vida para sostener una carrera en la ciencia, donde muchas veces hay que ingeniárselas para conseguir los subsidios o tener varios trabajos a la vez para tener un salario y vivir de lo que le gusta".

"Los profes están muy predispuestos a enseñar de todo y eso se valora muchísimo", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.