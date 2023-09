Un docente de Bariloche fue seleccionado entre los 50 mejores del mundo

Bruno Guillén es un profesor de 38 años de una escuela técnica pública de la ciudad rionegrina de Bariloche, que impulsa un proyecto educativo con fin social en el cual sus estudiantes diseñan e imprimen en 3D dispositivos de ayuda para personas con artritis reumatoide.

El docente fue seleccionado entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2023, en la octava edición del premio internacional que reconoce a los mejores docentes del mundo.

Es técnico electromecánico, perito constructor y docente en el Centro de Educación Técnica (CET) N° 2 "Jorge Newbery", una de las escuelas más grandes de Bariloche y de las más antiguas que este año cumplirá 70 años, donde dicta Diseño Asistido por computadora y Taller de Oficina Técnica a estudiantes de entre 15 y 19 años, de tercero y sexto año.

El docente está entre los finalistas que participan por el premio de un millón de dólares, organizado por Fundación Varkey en colaboración con la Unesco y en alianza con la organización filantrópica Dubai Cares.

Guillén, que está en pareja con otra docente con quien tiene un hijo de siete años, trabaja desde los 14 y contó que, a diferencia de la realidad que hoy pueden brindarle a su hijo, él tuvo una infancia complicada atravesada por las crisis sociales y económicas.

El docente habló este viernes con Cadena 3 y contó que aún no puede creer la noticia. Pese al reconocimiento, Bruno dice que se considera uno más dentro de su equipo de trabajo y que todos los docentes de la institución se esfuerzan por una educación mejor.

"Busco representar a mis colegas, en la escuela donde estoy hay muchos docentes tremendos que se esfuerzan diariamente con grandes proyectos. Me considero uno más. Sin duda somos millones de docentes que nos esforzamos por la educación y queremos ver a nuestros estudiantes crecer. Tuve una infancia tan difícil y la educación para mí es muy importante", señaló.

En 2019, cuando Guillén ya implementaba impresoras 3D en la escuela técnica como docente, una psicóloga que trabajaba con un grupo de mujeres con artritis reumatoide se acercó a la institución para pedir ayuda para las pacientes.

Se trata de dispositivos que las ayudan a abrochar un botón, subir un cierre, abrir botellas, grips engrosadores para lapiceras, portallaves que envuelve la llave y facilita abrir un candado o una puerta casi sin hacer fuerza.

"Todos los dispositivos que hicimos fueron por sugerencias de los pacientes, que nos contaron sus problemáticas y nosotros empezamos a trabajar y producir con los estudiantes, que aprenden a usar estos programas, luego tienen que conocer la enfermedad y brindar una solución. Es un desafío", explicó Bruno a Cadena 3.

Más de 100 personas fueron beneficiadas por los dispositivos que el docente y los estudiantes entregan gratuitamente, precisaron desde la fundación.

Además, de su trabajo en la escuela, el profesor también es ayudante en la carrera de Ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Bariloche, donde colabora en el desarrollo y construcción de un generador eólico y trabaja junto a dos ingenieros en crear un aserradero portátil, detallaron desde la fundación.

"Trabajo doble turno en la escuela y si no disfruto lo que hago, no podría transmitir nada a nadie. No hay que perder el objetivo de trabajar, hacer la tarea y los trabajos. Generamos un buen clima con los estudiantes para motivarlos a ir a la escuela. Es una forma de enseñanza que me ha ayudado".

Entrevista de Miguel Clariá y Marcela Psonkevich.