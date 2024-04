Florencia Peña: "Estoy encontrando en el teatro un lugar de resistencia".

En el corazón de Rosario, mientras el telón se levanta para revelar el encanto de la mágica isla griega, Florencia Peña, la estrella de la exitosa producción musical "Mamma Mia!", se tomó un momento para compartir su experiencia en la ciudad y su profundo vínculo con el público rosarino.

En su visita a Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, expresó su alegría por estar en la ciudad y la calidez con la que es recibida por el público local. "Yo amo Rosario. Mis dos hermanos de la vida son rosarinos. Pasé mucho tiempo de mi adolescencia acá, venía mucho los fines de semana, Boulevard Oroño, el río… tengo muchos recuerdos lindos", añadió, destacando la importancia de Rosario en su vida tanto personal como profesional.

Público avezado. "Son teatreros, pero además son musicaleros. Saben de teatro, les gusta el buen teatro, pero además les gusta el teatro musical, que eso es algo que no pasa en casi ningún lugar. Nosotros venimos de Carlos Paz, donde tuvimos una temporada muy exitosa, pero era educar al público en un género que no está acostumbrado".

El desafío de Mamma Mia! “Era sobre todo un desafío vocal intenso para mí, sobre todo las últimas canciones, que son las canciones más sentidas, digamos, son las más difíciles de cantar. El Ganador es una canción difícil de cantar, así que vocalmente me tuve que preparar, pero hay un crecimiento que es lógico que tiene que ver con mi madurez, no solamente mi madurez artística, mi madurez como mujer”.

Vida de actuación. “Los actores, los artistas, somos mejores cuanto más dejamos que nos atraviese la vida, más entendemos quiénes somos, más hemos evolucionado, más conscientes estamos. Entonces, yo me siento hoy así; no me extraña que lo que me pasa arriba del escenario esté concatenado o de alguna manera tenga una congruencia con lo que me está pasando a mí en la vida, y a mí en la vida hoy me está pasando que estoy exactamente en el lugar que quiero estar”.

El éxito relativo. “Eso no quiere decir que dentro de un tiempo no esté en otro lugar, pero ahora en este momento siento que la construcción de tantos años me lleva a pensar, a ver, ¿cuál es el éxito mío? Mi éxito no es hacer obras exitosas, obviamente eso está bueno, pero digo, mi éxito es tener la vida que elegí, decir, pará, esto es lo que soñé para mí y lo estoy cumpliendo en todos los niveles, no solamente el artístico, familiarmente hablando, mis hijos, la mujer en la que me convertí”.

Libertad. “Venimos de una generación donde nuestros padres no nos educaron como nosotros educamos a nuestros hijos, con la libertad que educamos a nuestros hijos. Mis padres me educaron con poquita libertad y con poco margen de maniobra, entonces yo me tuve que hacer de alguna manera a los golpes y erigirme como la que yo soñaba hacer, que era una mina libre, una mina libre que yo siempre digo, mal interpretada a veces, la libertad en creer que la libertad es hacer lo que se te canta al culo y la libertad es hacer lo que se te tanga al culo siempre y cuando no afectes a los otros, mucha gente que se dice libre como el que te dice sincero, yo soy sincera, yo soy sincera y te dice cualquier cosa”.

Cuando la marginaron. “Nunca me voy a olvidar, cuando Marcelo Tinelli me convence de volver al Bailando, yo estaba en una época difícil de mi vida, me había separado, me había expuesto mucho políticamente, entonces tenía poco trabajo, los grandes productores con los que yo había trabajado siempre me recriminaban que yo me hubiera expuesto políticamente, que eso me había restado, entonces cuando estaba ahí en ese momento complejo, yo siempre tuve una fuerza de voluntad muy grande, una fuerza interior muy grande, yo sabía que me iba a reinventar”.

Cuando se reinventó. “En ese momento, estaba como en el pozo, y vino Marcelo a buscarme para el Bailando, no bailaba ninguna actriz de mis características; le dije que no, hasta que un día me sentó en una reunión y me dijo, mira Flor, yo creo que vos tenés que sacar al medio del medio y tenés que volver a hablarle a la gente. Entonces dije, bueno, ok, tiene razón, voy a salir a jugar un rato y me metí en el bailando, que me acuerdo que fue como todo lo que hago, debate nacional, no sé si estaba bien o mal, pero más allá del debate, yo la pasé muy bien bailando, me hizo bien, yo intuía que lo tenía que hacer y es verdad lo que me había dicho Marcelo, empecé a hablarle a la gente y empecé a sentir que a la gente no le pasaba lo que le pasaba al medio”.

Sus hijos. “Los amigos de mis hijos son amigos de mis hijos, hay algo de entender muchísimo quién soy, cómo soy y de bancarme a muerte, por eso yo también banco a mis hijos a muerte, porque ellos siempre tuvieron conmigo una cosa de mucho respeto por mi individualidad, no debe ser nada fácil ser hijo de Florencia Peña, básicamente porque yo soy una mina muy libre, hablo de sexo abiertamente, pero mis hijos me bancan a muerte y a mí eso me da mucha fortaleza como mujer”

Ajuste y debate político. “Lamento mucho que tengamos que discutir cosas que para mí no deberíamos discutir, y no solo lo digo por la cultura. En general, siento que a veces la Argentina da marcha atrás y en vez de mejorar lo que hay que mejorar y cambiar lo que hay que cambiar, volvemos a foja cero todo el tiempo, y con respecto a la cultura, es una estupidez tener que explicar que la cultura es parte de la identidad de un pueblo, es una estupidez tener que explicar que nosotros no vivimos del Estado, que no es que es con la tuya, no es con la de nadie, es con la nuestra, digo, hay una confusión muy grande, lamento que el Inca esté cerrado en este momento, sí creo que hay que hacerle modificaciones al Inca”.

Teatro de resistencia. “Estoy encontrando en el teatro un lugar de resistencia, no sé si se dan cuenta, están todos los actores más importantes de la Argentina haciendo teatro en este momento, y la gente está yendo al teatro, evidentemente hay una necesidad, no hay un mango, es verdad, estamos en un momento crítico de la Argentina, pero la gente, como en la pospandemia, salió a decir, bueno, igual no me voy a poder comprar el auto que quiero, igual no me voy a poder ir de vacaciones a donde quiero, entonces salgamos, vivamos la vida”.