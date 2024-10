Cadena 3 sorteó el primer millón de pesos en órdenes de compra de Naldo

El primer millón del sorteo de Cadena 3 y Naldo por el Mes de la Familia ya tiene dueña, ya que este martes se sorteó el primer premio y la ganadora fue Érica, una joven de la ciudad de Córdoba.

La ganadora fue anunciada durante una transmisión especial en cuádruplex, en la que se unieron Cadena 3, La Popu, Cadena Heat y Cadena 3 Rosario y donde se reveló que 57.200 personas participaron en este concurso.

El escribano Ramiro Villa fue el encargado de realizar el sorteo que tuvo como ganadora a Érica. "Me anoté yo misma, siempre participo y nunca gano nada”, valoró.

“Recién apagaba la radio asiqué me enteré por el llamado. Estoy que no caigo asique todavía no sé qué voy a comprar”, aseguró la ganadora.

Los oyentes de la radio todavía pueden participar por la orden de compra de 4 millones que se sorteará el viernes 18 de octubre.

¿Cómo participar?

Solo necesitás completar un formulario en nuestra web o app o hacé click acá.

Sigue estos pasos:

Ingresá a nuestra web o app.

Hacé clic en el banner del sorteo.

Completá el formulario web con tus datos y ya estás participando.

Sorteo con garantía

Los sorteos se realizan con la presencia de un escribano público, asegurando total transparencia en el proceso.