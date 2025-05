Yanina Latorre denuncia que su número se publicó en página de escorts como represalia

Yanina Latorre, panelista del programa LAM, reveló que su número telefónico fue publicado en una página de escorts bajo el nombre ficticio de Tania. La situación se tornó compleja cuando, durante su exposición, aseguró que esto forma parte de un intento de venganza por parte de una persona que sospecha.

"Hace dos años alguien me publicó en una página de escorts con el nombre de Tania. Tengo creencias firmes sobre la identidad de la persona responsable, y he enviado cartas documento en reiteradas ocasiones. La intención parece ser que, al ser publicada, hombres desconocidos me pregunten sobre servicios", comentó Latorre en su intervención.

La comunicadora también destacó que los usuarios siguen contactándola, lo cual desencadena en ella una serie de experiencias incómodas. "Cada vez que menciono a esta persona, al día siguiente reaparezco en el sitio. A quien le queda claro, no hay necesidad de más explicaciones". Esta experiencia ha causado un considerable revuelo tanto en su vida personal como profesional.

En otra parte de su relato, Latorre enfatizó que publicar un número en una página de escorts podría reflejar una falta de imaginación y un conocimiento negativo de la persona que actúa de esta forma. "Si uno busca venganza, no lo haría de esta manera, ya que el acercamiento es poco usual entre personas con una mentalidad clara".

Por otro lado, la panelista reveló detalles del anuncio que aparece en el sitio. "Se presenta como ‘Soy Tania, tengo 29 años, soy mimosa’. La descripción poco tiene que ver conmigo, ya que no usa mi imagen, sino una de otra persona, y finaliza invitando a los hombres a que la contacten por WhatsApp". Esta falta de autenticidad intensifica su preocupación.

Latorre también compartió un audio que le fue enviado por un supuesto cliente. En el audio se escucha: "Hola, buen día. ¿Cómo estás, Tania? Te envío este mensaje porque estoy interesado...". Este tipo de contacto se ha vuelto recurrente y ha generado malestar en la comunicadora.

Finalmente, la panelista resaltó la gravedad de la situación, mencionando que es... "desconcertante ver que muchas veces la imagen de la mujer y su hijo se utiliza en estos espacios, reflejando un entorno muy problemático y marginal". Este caso ha rescatado una conversación más amplia sobre las políticas de privacidad y la ética en el uso de información personal en plataformas digitales.