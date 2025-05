El bitcoin consolida su recuperación y se aproxima a los US$ 100.000 en un clima optimista

FOTO: La cotización del bitcoin supera los US$ 97.000.

El bitcoin (BTC) marca un retorno firme hacia el umbral de los US$ 100.000, con una cotización que a las 16:00 alcanzó los US$ 97.252,68 en la plataforma Ripio. Tras un periodo de caídas, la principal criptomoneda lidera un avance cercano al 0,5%, superando la barrera de los US$ 97.000 según datos de Binance.

Este repunte en el mercado de criptomonedas viene acompañado de una mayoría de caídas en otras monedas digitales, donde SUI, Shiba Inu (-1,4%) y Hedera (-1,3%) encabezaron las pérdidas con caídas de hasta el 5,7%.

Los analistas sugieren que este aumento en la cotización del bitcoin se debe a la superación de un umbral técnico significativo al romper su nivel de consolidación por encima de los US$ 95.000. Este avance ocurre tras una caída vinculada a la publicación de datos del PBI de EE.UU., que mostró una contracción del 0,3% en el primer trimestre, en contraste con la expectativa de un crecimiento del 0,4%.

Además, el índice PCE mostró un aumento al 3,7% frente a un 3,1% esperado, lo que genera temor sobre un posible escenario de estanflación en la economía estadounidense. Sin embargo, la recuperación en los activos de riesgo también responde a noticias positivas desde Pekín, donde el Ministerio de Comercio chino anunció una disposición para retomar el diálogo con Washington.

Aunque insistieron en que la eliminación de aranceles unilaterales es una condición para avanzar, esta retórica más conciliadora ha generado optimismo en los mercados. El ministerio chino afirmó: “Si Estados Unidos quiere dialogar, debe mostrar su sinceridad y estar dispuesto a corregir sus prácticas erróneas”.

Este nuevo clima acompaña la tendencia positiva que experimenta Wall Street, impulsada por los sólidos resultados de empresas como Meta y Microsoft, a pesar de un tono más moderado en los balances de Apple y Amazon. En este contexto, los ETF vinculados al bitcoin siguen mostrando una sólida demanda por parte de los inversores, acumulando más de 3.000 millones de dólares desde el 17 de abril, con solo un día de saldo neto negativo.

Particularmente, el fondo IBIT ha captado más de 4.500 millones de dólares desde el 22 de abril. La creciente demanda institucional también se ve fomentada por el anuncio del empresario Michael Saylor, quien comunicó que Strategy planea recaudar 21.000 millones de dólares para incrementar su posición en bitcoin.