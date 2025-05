Relato de época: la docente rosarina que dejó la enseñanza para crear contenido

Martina Cufaro Russo, una rosarina de 24 años, captó recientemente la atención de las redes sociales tras dejar su carrera docente para dedicarse a la creación de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

"Me recibí en 2022 y ejercí todo el 2023, pero a mitad de 2024, sentí un clic en mi cabeza", relató Martina en diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

A pesar de disfrutar su trabajo como docente, Cufaro Russo enfrentó dificultades económicas que la llevaron a replantearse su futuro. "La realidad es que no llegaba bien a fin de mes, la paga no era buena, y me sentía incómoda siendo siempre una empleada", explicó.

La falta de satisfacción en el sistema educativo y el deseo de encontrar una mejor remuneración la impulsaron a explorar nuevas oportunidades en las redes sociales.

Inicialmente, Martina comenzó a crear contenido de fitness y humor, lo que le valió una creciente popularidad. "Muchos hombres empezaron a comentar que debería hacer OnlyFans", recordó.

Aunque al principio dudó debido a su carrera docente y el estigma asociado a la plataforma, finalmente decidió abrir una cuenta de manera oculta, bloqueando su país de origen para evitar el juicio social.

Con el apoyo de su novio, quien la animó a dar el salto, dejó la docencia y se dedicó por completo a OnlyFans. "Estando de manera oculta, me iba muy bien, pero me di cuenta de que estaba perdiendo un público potencial", confesó. Así, se lanzó a la creación de contenido abierto, logrando un ingreso mensual que oscila entre 12.000 y 15.000 dólares.

Martina también abordó los mitos en torno a OnlyFans, aclarando que no todo el contenido es pornográfico. "Se venden muchas cosas, desde experiencias de conversación hasta fetiches como el de los pies", mencionó.

"Por ejemplo, hay hombres que pagan por ser tratados como 'cornudos', lo que puede llegar a costar hasta 2.000 dólares por una sesión de chat." Además, destacó que el éxito en la plataforma no depende únicamente de la apariencia física, sino de la creatividad y la capacidad de conectar con los suscriptores.

La joven también enfrentó el desafío de compartir su nueva vida con su familia. "Decidí contarles cuando ya estaba teniendo éxito, para que vieran que estaba bien", relató. Aunque al principio su familia se mostró escéptica, al enterarse de sus logros, la apoyaron en su decisión.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Agostina Meneghetti.