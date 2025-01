Chicha Osorio: "La función de la verdadera modelo es vender"

En una reciente charla, la reconocida modelo y formadora de modelos, Chicha Osorio, compartió detalles sobre su vida, su carrera y su visión sobre la longevidad. Desde sus inicios, su apodo "Chicha" surgió de una casualidad, siendo nombrada ahijada de una persona que llevaba ese sobrenombre. "Ay, la chichita porque era su aijada", recordó Osorio, explicando cómo este apodo se quedó con ella desde la cuna. Su nombre real fue María Teresa Ceballos, aunque pocos la conocieron por él.

Osorio nació en el barrio General Paz y estudió en el colegio Jesús María. Su camino hacia el modelaje fue inesperado. "Yo no, no me interesaba," mencionó, resaltando que nunca se imaginó ser modelo durante tanto tiempo. Su vida estuvo marcada por varios desarraigos. Su madre sufrió la pérdida de su hermano mayor poco antes de que ella naciera, lo que la llevó a nacer en casa. Luego, debido a la tuberculosis de su hermana, se mudó a vivir con su abuela paterna a los nueve meses de edad.

Perdió a su mamá de pequeña. "Estuvo internada. No la vi 7 años," compartió. Su madre regresó a su vida cuando ella tenía 12 años, pero falleció cinco años después, lo que la llevó a volver a vivir con su abuela paterna.

A pesar de querer ser abogada, Osorio no pudo estudiar debido a la necesidad de trabajar. Comenzó a trabajar en temas relacionados con los números. Se casó a los 24 años y su abuela, con 100 años, fue su madrina. Su incursión en el modelaje fue gracias a un fotógrafo que la vio en una reunión con su hijo. "Mi marido no me deja," fue su excusa inicial, ya que no quería ser modelo.

Sin embargo, su esposo la apoyó y así comenzó su carrera. A partir de allí, su carrera despegó, siendo llamada por varias boutiques y participando en programas de televisión. "Pareces una francesa," le dijeron cuando la vieron caminar, describiendo su estilo natural. Osorio se convirtió en una de las modelos más destacadas de Córdoba.

Con el tiempo, se dio cuenta de que quería formar a otras personas y dar paso a nuevas generaciones. Junto con Gustavo Ponce León e Irma Rosa, fundó Manequen en 1981. En su escuela, enseñaba postura, cómo caminar y cómo lucir las prendas. "La función de la verdadera maniquí o modelo es vender," dijo, aclarando que las modelos debían lucir espléndidas para vender el producto.

Osorio también reflexionó sobre la evolución del mundo del modelaje, desde las supermodelos de los 90 hasta la actualidad, donde los influencers tuvieron un gran impacto.

En la actualidad, a sus 85 años, Chicha se dedicó a investigar y compartir conocimientos sobre la longevidad. Ella se consideró una "envejeciente" y destacó la importancia de vivir bien hasta edades avanzadas. "Hay que aprender todos los días algo nuevo," recalcó, subrayando la importancia de cuidar el cuerpo, sociabilizar y mantener una actitud positiva. Osorio buscó inspirar a las personas a vivir una vida plena y activa hasta el final.

Entrevista de Sergio Suppo