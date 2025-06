La China Suárez se distanció de Lali Espósito en medio del escándalo Nara-Icardi

En una reciente entrevista, la talentosa Lali Espósito fue consultada sobre su relación con La China Suárez, ambas amigas desde la infancia gracias a su trabajo en producciones de Cris Morena, como el exitoso programa Casi Ángeles. La artista afirmó: "No soy tan amiga, no soy amiga de la China". Lali explicó además que, aunque siente aprecio por Suárez y la conoce desde hace años, no mantiene un contacto cotidiano con ella: "Hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella".

La intérprete de Soy cerró su comentario señalando que su conocimiento sobre la vida de Suárez proviene más de la prensa o de personas en común. Por su parte, las redes sociales comenzaron a inundarse de entrevistas pasadas donde La China expresó su relación con Lali, hablando en ocasiones con cariño y en otras más frías, a tal punto de calificarla como una simple "compañera".

Durante una visita al programa de radio de Matías Martín, La China fue interrogada sobre la cercanía que siente con Lali, a lo que respondió afirmativamente. Sin embargo, recordó momentos de la amistad donde la afectividad era más intensa. En otras ocasiones, Suárez también se refirió a su compañera de manera más distante, como cuando Jey Mammón le pidió describir a Lali en una palabra y ella eligió "compañera" o "talento", ante la consulta de si eran amigas, su respuesta fue un lacónico "no".

En su diálogo, La China comentó que le gusta evitar los conflictos y prefiere no hablar de problemas laborales durante encuentros sociales, buscando un espacio de tranquilidad y diversión. "Yo me junto con mis amigos y generalmente no hablo de quilombos de laburo... quiero que hablen todos de sus cosas menos de las mías porque yo ya estoy, me aburre". Esta declaración subraya las diferencias entre el manejo de conflictos con Lali, quien es vista como más pacífica.

A pesar de los momentos difíciles que han enfrentado en sus trayectorias, ambas actrices permanecen en el ojo público, donde sus palabras y decisiones generan repercusiones en sus seguidores y en la prensa. Así, la relación entre Lali Espósito y La China Suárez sigue siendo un tema de interés y especulación.