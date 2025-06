Cecilia Roth criticó la falta de ficciones en Argentina y el estado del INCAA

Cecilia Roth fue entrevistada por Puro Show sobre la preocupante situación actual que enfrentan los actores argentinos ante el cambio de paradigma en el consumo de ficciones, que se ve agravada por la escasez de incentivos de organismos que antes apoyaban la producción de contenidos locales. La actriz expresó su pesar al afirmar que “hace mucho no existe la ficción en la televisión argentina” y agregó que esta situación resulta lamentable.

Roth destacó la importancia de la televisión tradicional, señalando que “hay gente que vive en distintos lugares de la Argentina que no tiene acceso a plataformas y la televisión de aire formaba parte de la cultura de ese lugar”. Asimismo, ejemplificó con la situación de países como el Reino Unido, donde la televisión y las plataformas conviven de manera armónica: “Creo que todo puede convivir, como en Inglaterra que está la BBC con las plataformas”.

En su análisis sobre el escenario nacional, la actriz argumentó que en Argentina “en este momento hay un intento de aplanamiento”, haciendo énfasis en que “el trabajo que hay es en plataformas”. Roth afirmó que “había que cambiar ciertas cosas, pero no destruirlo ni desmantelarlo al INCAA”. Además, enfatizó que esto también implicaría el desmantelamiento de la Universidad de Cine y Audiovisual, así como la reducción de oportunidades para participar en festivales y la falta de conexión con el exterior en lo que respecta a la cinematografía argentina.

Por último, al abordar la polémica entre Ricardo Darín y Julio Chávez, Roth prefirió mantenerse al margen y no opinar, resaltando que “son los dos buenos actores, son extraordinarios. No me metas en esa”.