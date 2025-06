Cómo reaccionaron los medios del mundo a la ratificación de la condena a CFK

La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad ha captado la atención del mundo.

La sentencia, que marca un punto de inflexión en la política argentina, fue calificada como histórica por medios internacionales, que destacaron su impacto en el peronismo, la lucha contra la corrupción y el futuro político del país.

Desde The New York Times hasta Le Monde, pasando por O Globo, Bloomberg y BBC Mundo, la prensa global coincidió en que el fallo no solo cierra un capítulo judicial clave, sino que transforma el escenario político argentino, apartando definitivamente a una de las figuras más influyentes de las últimas dos décadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

The New York Times: “El fin oficial de sus aspiraciones políticas”

En su artículo “Argentina’s Top Court Bans Cristina Kirchner From Office”, The New York Times describió a Kirchner como una “figura dominante” en la política argentina por más de 20 años. El diario subrayó que el fallo, que la condena por favorecer contratos de obra pública durante su gestión, sella el fin de sus ambiciones políticas. Aunque la ex presidenta evitará la prisión efectiva por su edad (72 años), la inhabilitación perpetua es un golpe definitivo a su carrera.

El medio neoyorquino contextualizó la sentencia en un país con un historial de impunidad, señalando que este caso representa una “rara instancia” en la que un ex jefe de Estado enfrenta consecuencias judiciales concretas, un hito en la justicia argentina.

El País (Uruguay): “Una decisión histórica”

El diario uruguayo El País calificó el fallo como una “decisión histórica” que impide a Cristina Kirchner postularse a cualquier cargo electivo. En su cobertura, destacó que la Corte ratificó la condena de 2022 por administración fraudulenta, cerrando “el capítulo judicial más relevante de la era kirchnerista”. El medio enfatizó que este fallo es un “duro golpe” para el peronismo, que pierde a su principal referente electoral, y anticipó un reacomodamiento en las filas del movimiento.

O Globo (Brasil): “Prisión domiciliaria y polarización”

El brasileño O Globo tituló que Kirchner “deberá cumplir prisión domiciliaria” tras la confirmación de su condena. El diario señaló que, aunque aún hay recursos pendientes en instancias internacionales, la sentencia en Argentina es firme. La nota también reflejó la polarización en la sociedad argentina: mientras algunos celebran el fallo como un avance contra la corrupción, otros lo denuncian como persecución política, un reflejo de las profundas divisiones que atraviesa el país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bloomberg: “Un mensaje contra la corrupción”

La agencia Bloomberg puso el foco en el impacto institucional con su titular “Argentina’s Top Court Bans Kirchner From Public Office for Life”. El artículo interpretó la inhabilitación perpetua como un mensaje claro sobre los límites de la corrupción en la función pública. Además, vinculó el fallo al contexto político bajo el gobierno de Javier Milei, sugiriendo que la sentencia podría reforzar el discurso “anticasta” del oficialismo y reconfigurar los equilibrios internos del peronismo.

El País (España): “Una figura central apartada”

El español El País, el diario de mayor circulación en lengua hispana, describió el fallo como un “hecho de enorme trascendencia política”. En su artículo, resaltó que Kirchner fue condenada por favorecer al empresario Lázaro Báez en la asignación de obras públicas.

Aunque no irá a prisión por su edad, la inhabilitación perpetua la excluye del escenario electoral, obligando al peronismo a repensar su liderazgo en un contexto de tensiones políticas. El medio también señaló la ausencia de una reacción inmediata de Kirchner, mientras sus seguidores denunciaban una persecución judicial.

Financial Times: “Un territorio inexplorado”

El Financial Times, en una crónica desde Buenos Aires firmada por Ciara Nugent, afirmó que la inhabilitación de Kirchner “transforma la política argentina”. El diario comparó el caso con otros en la región donde líderes prominentes han sido vetados judicialmente, pero destacó que Argentina entra en un “territorio inexplorado”.

Citando al analista Marcelo García, el artículo sugirió que la percepción de Kirchner como una figura perseguida podría galvanizar al peronismo para reagruparse.

ANSA (Italia): “Un golpe sin precedentes al peronismo”

La agencia italiana ANSA tituló “Argentina, confirmada la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner”, subrayando que el fallo “sacude al peronismo” y constituye un “golpe político sin precedentes”. La nota destacó que la sentencia cierra cualquier posibilidad de un regreso de Kirchner al poder y refleja la independencia del Poder Judicial frente a figuras históricas. Además, advirtió sobre las tensiones internas que este fallo podría generar en la debilitada coalición peronista.

BBC Mundo: “Un antes y un después”

BBC Mundo presentó el fallo como un “antes y un después” en la política argentina. En su artículo, destacó que la condena por la Causa Vialidad y la inhabilitación perpetua modifican el tablero político, especialmente porque Kirchner conserva una base electoral sólida. El medio británico señaló que, aunque la ex presidenta había anunciado su retiro, su influencia en el peronismo seguía siendo significativa, lo que hace que este fallo tenga un impacto profundo.

La República (Perú): “Redefinir el mapa político”

El peruano La República informó que Kirchner “deberá cumplir seis años de prisión” y quedar fuera de la arena electoral. El diario anticipó que el fallo podría “redefinir el mapa político argentino” y reactivar la polarización social en torno a la ex mandataria, una figura que genera tanto devoción como rechazo. La nota también resaltó la duración del proceso judicial, que culminó tras años de apelaciones.

El Tiempo (Colombia): “Un capítulo cerrado”

El colombiano El Tiempo tituló “Corte Suprema de Argentina confirma condena contra Cristina Kirchner por corrupción”. El diario describió el fallo como el cierre de un capítulo clave en la historia política argentina, destacando que la inhabilitación perpetua elimina cualquier posibilidad de retorno institucional de Kirchner. El medio también señaló que el caso refuerza el debate sobre la independencia judicial en la región, en un contexto donde otros líderes latinoamericanos han enfrentado procesos similares.

La Tercera (Chile): “Un hito judicial”

El chileno La Tercera calificó el fallo como un “hito judicial” que pone fin a las aspiraciones políticas de Kirchner. En su cobertura, resaltó que la condena por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, junto con la inhabilitación, marca un precedente en Argentina, un país donde la impunidad ha sido históricamente un desafío. El diario también analizó el impacto en el peronismo, que enfrenta ahora el reto de encontrar un nuevo liderazgo.

CNN en Español: “Un fallo que resuena en la región”

CNN en Español informó que la Corte Suprema “ratifica la condena a Cristina Kirchner, inhabilitándola de por vida”. La cadena destacó que el fallo tiene resonancia en América Latina, donde casos de corrupción han marcado la política reciente. La nota subrayó que, aunque Kirchner no irá a prisión, la inhabilitación perpetua es un “castigo político severo” que altera las dinámicas del peronismo y el escenario electoral argentino.

El Universal (México): “Un golpe al kirchnerismo”

El mexicano El Universal tituló “Argentina: Corte Suprema confirma condena a Cristina Kirchner por corrupción”. El diario describió el fallo como un “golpe al kirchnerismo” y un mensaje contra la corrupción en la región. Señaló que la inhabilitación perpetua no solo afecta a Kirchner, sino que obliga al peronismo a reinventarse en un contexto político dominado por el discurso de Javier Milei. El medio también destacó la polarización que el caso genera en Argentina.

Le Monde (Francia): “El ocaso de una líder carismática”

El francés Le Monde dedicó un análisis titulado “Cristina Kirchner, inhabilitada de por vida tras su condena por corrupción”. El diario describió a Kirchner como una “líder carismática” cuyo ocaso político llega con este fallo. La nota destacó que la sentencia, aunque no implique prisión efectiva, representa un “duro revés” para el peronismo y un paso hacia la rendición de cuentas en Argentina. Le Monde también comparó el caso con otros en América Latina, como los de Lula da Silva o Rafael Correa, pero enfatizó el contexto único de polarización en Argentina.