Trabajar en Argentina: ¿llegás bien a fin de mes con la plata que ganás?

Por Fernando Genesir

¿Trabajar en Argentina? ¿Podés vivir con lo que ganás? ¿Llegás bien a fin de mes? Ya venimos formulando esta pregunta a propósito del Día del Trabajador, e hicimos varias preguntas en la calle.

¿Con tu trabajo te alcanza para vivir? ¿Cuánto ganas? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Podés ahorrar? ¿Trabajás de lo que te gusta?

Hemos hecho un trabajo federal en esta nota, con testimonios que yo recogí en Buenos Aires, pero que muchos compañeros han recogido en Córdoba, en Rosario, en distintas partes del país, para tener un panorama federal con estas preguntas.

Y para que ustedes sigan contestando a través del mensajero de la Popu o a través del YouTube de Cadena 3, ¿con tu trabajo te alcanza para vivir?

Voy a cerrar con un testimonio de un trabajador del volante. En Buenos Aires, yendo y viniendo de un lado para el otro, tomamos colectivo y me subí al subte. Tomamos mucho taxi y hubo un momento donde me subí a un Cabify. Nunca había pedido un Cabify. Primero, funciona espectacular. Segundo, los autos casi todos cero kilómetros. Y tercero, nos vinimos desde Quilmes hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, unos 30 kilómetros.

Nos subimos al auto, el chofer joven, 25 años, con la camiseta de la Selección argentina, decía Messi atrás con el número 10, manejando. Cinco y media de la tarde. "¿Desde qué hora laburás?", le pregunté. Y me contestó que desde las cuatro de la mañana. Eran las cinco y media de la tarde.

"Che, pero este auto es nuevo", le digo yo. "Sí", me dice, "me lo entregaron la semana pasada". "Bueno, entonces te va bien", le respondó. "No", me dice, "no es mío el auto". "¿Qué, cómo?", le dije. "No, lo alquilo", sentenció.

Por eso yo soy inocente, porque ya sé que en muchos otros lugares, en Córdoba también, han empezado a alquilar autos. Vos no tenés laburo, te subís a manejar un Uber, o un Cabify, o un aplicativo, ¿y a qué auto te subís? Y hay gente que te lo alquila, como este pibe.

No se quedan con un porcentaje. Te ponen una tarifa. Se lo alquilaban a 350 mil pesos por semana, facture lo que facture, labure lo que labure.

O sea, estamos hablando de $1.400.000 mil al mes. "¿Y cuánto tenés que laburar?", le pregunté. "Arranco a las 4, porque a esa hora tengo viajes más largos, de 20 a 30 mil pesos. Gente que llevo a Ezeiza, a zona norte, a Quilmes.

Arrancaba a las 4 de la mañana y llega a su casa a las 19. "¿Y cómo hacés? ¿Cuánto ganas?". Me respondió que facturaba el doble. "O sea, me queda un $1.400.000 para mí y $1.400.000 para el que me alquila el auto. De lo que gano yo, tengo que pagar el gas. O sea, que limpio me queda un palo, un palo cien", completó.

Pero trabaja todos los días porque tiene tres chicos. O sea, de lunes a lunes. "Y cuando estoy descansando en mi casa, digo, ¿y para qué estoy descansando? Salgo, facturo, hago unos viajes", agregó.

No digo que sea la realidad de todos los argentinos. Estoy poniendo un caso de los tantos que ustedes van a poder ver en el Yendo del YouTube de Cadena 3. Si entran, los invito, como cada jueves y ahora como cada viernes.

Ya está en la web de Cadena 3, "Trabajar en Argentina: ¿Podés vivir con lo que ganás?".

