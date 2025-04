El 43% de los profesionales de Córdoba tiene más de un trabajo

Por Fernando Genesir

A propósito del Día del Trabajador, anoche cuando volvíamos de la Feria del Libro, aquí en Buenos Aires, el taxista que nos traía nos contaba que él trabaja en el S.A.M.E. y que va a trabajar este 1 de mayo. Además de trabajar en el S.A.M.E., es taxista y realiza ambas actividades para llegar a fin de mes.

El taxista acomoda su trabajo como taxista en función de los turnos que le asignan en el S.A.M.E. Esto que relato no es una novedad. Yo también he mencionado ejemplos similares. Un repositor externo que trabaja en el supermercado y luego abre su peluquería a las tres de la tarde. O un chofer de colectivo que entra a las cinco de la mañana y por la tarde repara heladeras.

Todos estos ejemplos reflejan lo que se conoce como pluriempleo. Salir de un trabajo corriendo para llegar al siguiente, que puede estar relacionado o no con el anterior. Esta es la realidad que viven cada vez más argentinos. Algunos lo hacen por decisión, otros por necesidad, debido a la pérdida del poder adquisitivo y la inflación.

Un dato relevante es que el 43% de los profesionales cordobeses tienen más de un empleo o actividad laboral, según la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, la FEPUC. Este porcentaje representa a aquellos que buscan sobrevivir económicamente a lo largo de todo el mes.

Me parece importante destacar el nivel de agotamiento que deben experimentar estas personas. Muchas veces son turnos de 12 o 15 horas de trabajo ininterrumpido, lo que limita su presencia en la familia y en ámbitos de esparcimiento.

El agotamiento físico y mental es una realidad que no se puede ignorar. Un colega me invitó a un programa para recordar mi primer trabajo. En 1989, ya se hablaba de si uno quería vivir para trabajar o trabajar para vivir. Hoy, la línea entre ambas opciones parece desdibujarse.

El taxista que mencioné recibió una llamada de su novia mientras nos llevaba. Ella le decía que quería invitarlo a comer el 1 de mayo, y él tuvo que rechazar la invitación porque debía trabajar. Esta situación se repite en muchos hogares, donde el trabajo se antepone a los momentos de disfrute.

Así, el pluriempleo es un tema que resuena en la sociedad actual, y cada vez toma más fuerza.

