Flor Peña brilla en el Luxor con "Mamma Mía": "La gente sale alucinada"

Florencia Peña visitó Siempre Juntos en medio de la temporada teatral, donde interpreta a "Donna" (el personaje que Meryl Streep llevó al cine) en la reconocida obra "Mamma Mía", que se realiza de jueves a domingos en el Teatro Luxor de Carlos Paz.

El musical, con las creaciones del conjunto sueco ABBA, se lleva a cabo desde el 18 de diciembre hasta el 25 de febrero bajo la realización de Pardo Producciones.

"Vine a hacer Casados con hijos a Córdoba y cuando volví me llamaron para hacer esto y me encantó porque amo el musical y esto fue lo que más me vibró", expresó la actriz.

Tras dar el sí, dijo que viajó a Madrid a ver la obra. Y habló de la interpretación local: "Es muy divertida, emocionante y tenemos un mega elenco con cantantes y actores divinos: somos 25 actores más la orquesta en vivo", completó.

En esa línea, dijo que la gente "se va alucinada del teatro". Y destacó que "es hermoso lo que la gente nos dice al final de la obra".

Y expresó: "El otro día fui a cenar frente al Luxor y se pararon todas las mesas a aplaudirme, nunca había sentido nada igual, se me caían las lágrimas, porque una cosa es que te reconozcan por la fama y otra cosa que te agradezcan un trabajo, porque la fama no es nada, es algo muy efímero".

Comentó que alquiló una casa frente al lago de Carlos Paz, que disfruta a diario con una gran vista 360°.

Dijo, además, que este sábado comienzan a hacer dos funciones.

"Me gusta algo que me seduzca a nivel artístico, no me interesa lo que me sale fácil. Necesito grandes desafíos y sorprenderme a mí misma y eso me pasa con este musical", concluyó Flor Peña.

Entrevista de Siempre Juntos.