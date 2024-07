Céline Dion emocionó a todos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos

La histórica cantante canadiense Céline Dion cerró de forma impactante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024.

La artista se presentó 4 años después de su última presentación y emocionó a todos los presentes cantando “l’Hymne à l’amour (Oda al amor)”, de Edith Piaf.

La canadiense dio un impactante show a los pies de la Torre Eiffel, en la que se la vio con un vestido blanco de mangas largas y cuello alto.

Esta presentación fue la primera de Céline Dion desde que comunicó su retiró de los escenarios debido a que sufre el síndrome de la persona rígida, una patología que afecta a los músculos del tronco y el abdomen, que se vuelven cada vez más rígidos y se agrandan.

Magical performance by @celinedion at the Opening Ceremony at Atlanta 1996 ?



What a moment to remember ?? pic.twitter.com/PHnt4JPsJL