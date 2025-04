Pelea entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo genera revuelo y denuncia por violencia

Una controversia surgió entre Cinthia Fernández, su pareja y la ex de este, Daniela Vera Fontana. Durante el fin de semana, se registró una intensa pelea que, además, llegó a publicarse en redes sociales.

Según explicó Vera Fontana en el programa Mujeres Argentinas, la situación se desató cuando el abogado Roberto Castillo, padre de las hijas de Vera, fue a recoger a las menores en la camioneta de Cinthia sin las sillitas necesarias para su seguridad. Esta acción provocó una debate acalorado.

La arquitecta compartió un video que grabó en el momento de la discusión, donde se puede ver cómo la disputa se torna tensa frente a sus hijas, quienes lloraban claramente angustiadas por la situación. Las imágenes mostraron el descontento de Daniela y el acceso de la menor a un ambiente conflictivo.

Vera Fontana decidió presentar una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), alegando incidentes de violencia en su relación con Castillo. Por otro lado, Fernanda Iglesias también dio a conocer varias fotos del momento de la controversia en su cuenta de Instagram, asegurando que “hubo forcejeos y empujones. Cinthia tuvo que ir corriendo a comprar las sillitas”.

El abogado, Roberto Castillo, ofreció su versión de los hechos en el mismo programa. “No le contesto a Daniela. Cinthia me ayuda muchísimo con las bebés. Yo quedo en medio del conflicto entre Daniela y Cinthia”, afirmó Castillo, expresando su frustración.

“El sábado quise recoger a las niñas y comenzó a grabar que no tenía las sillitas. Me disculpé, le admití que tenía razón y que las iba a adquirir. Considero que es intrusivo que me envíe el video de nuestra bebé llorando. Su abogada le mencionó que no es correcto generar este tipo de circo. Está en juego la integridad física y psicológica de los menores”, añadió, visiblemente irritado por la cobertura mediática de la situación.