El SEP no parará el jueves, pero se suma a la marcha con el resto de los gremios

FOTO: Los empleados públicos provinciales se plegarán a la movilización, pero no pararán.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) confirmó su participación en la marcha programada para el jueves 10 de abril junto a la CGT Córdoba, pero aclaró que no habrá paro en la administración pública.

Sergio Castro, titular del SEP, declaró a Cadena 3: "La decisión es que vamos a marchar conjuntamente con el resto de los demás gremios, pero no vamos a parar".

Castro aseguró que la administración pública funcionará con normalidad, a pesar de la marcha. "Nosotros tenemos todas las expectativas desarrolladas, un montón de necesidades a nivel del problema que tenemos acá en Córdoba con la parte hospitalaria, con la parte de la administración central, con el tema de las paritarias".

El líder gremial expresó su solidaridad con los jubilados y mencionó la represión que sufrieron en Buenos Aires. "Somos solidarios también acá en Córdoba con todos los compañeros jubilados y vamos a estar acompañándonos tratando de reforzar el tema de poder lograr nuevamente el 82% móvil, que están planteando".

Sobre las paritarias, Castro afirmó: "Todavía no hemos sido llamados. Estamos esperando a que lo hagan. Nosotros necesitamos, sí o sí, sentarnos anticipadamente y no a último momento, porque no nos corresponde que sea así".

El sindicalista también abordó la situación de los blanqueos salariales. Al respecto, mencionó que en abril se espera un aumento significativo en el salario básico: "No es lo mismo tener un básico de 195.000 pesos de la categoría 1 que casi 400.000 pesos".

Finalmente, Castro espera ser convocado esta semana para discutir paritarias y destacó la necesidad de abordar la falta de recursos humanos en el área hospitalaria. "Estamos bastante preocupados: primero, por la falta de recursos humanos; por el otro lado, entendemos que los compañeros trabajan mucho más horas que el ámbito de la administración pública y necesitan una recompensación bastante importante".

Informe de Gonzalo Carrasquera.