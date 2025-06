Carlos Pagni, sobre la condena a CFK: "La revitaliza dentro del peronismo"

En una edición especial de La Argentina Hoy, el periodista Sergio Suppo entrevistó a Carlos Pagni, uno de los analistas políticos más destacados del país, para desentrañar las implicancias de la reciente confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema.

En un diálogo profundo, Pagni reflexionó sobre la corrupción, la impunidad, el impacto político de la sentencia y el futuro del peronismo en un contexto electoral cargado de tensiones.

¿Qué importancia institucional y política tiene la condena de Cristina Kirchner?

Es un hito institucional muy relevante porque pone un freno a la impunidad en un país donde la corrupción está muy extendida y la justicia federal, en muchos casos, mira para otro lado o participa del negocio. Este fallo sanciona no solo un caso, sino un sistema corrupto montado por el kirchnerismo en la obra pública. Políticamente, genera un dilema: Cristina tiene una representatividad significativa, con un 30-35% de adhesión según encuestas, y su exclusión de la carrera electoral crea un vacío en la representación que puede tener consecuencias enigmáticas en el juego político, especialmente en un contexto donde la representación está ya muy cuestionada, como lo demuestra el ascenso de Javier Milei.

¿Por qué esta Corte, a diferencia de las anteriores, decidió condenar a Cristina en un año electoral?

Esta Corte tiene criterios distintos a los de épocas pasadas, cuando existía una regla tácita de no condenar a presidentes. La polarización que genera Cristina y el kirchnerismo, junto con la presión mediática y del establishment, la distingue de casos como el de Carlos Menem, que no enfrentó una sanción definitiva. Además, la Corte, que ha sido atacada por el kirchnerismo e incluso enfrentó un juicio político, aceleró el proceso para evitar postergaciones injustificables. La fecha del 19 de julio, cuando Cristina planeaba presentarse como candidata a diputada, parece haber sido un factor clave para precipitar la decisión.

¿Cómo interpreta Cristina esta condena y cómo intenta capitalizarla políticamente?

Cristina percibe la condena como una persecución y busca transformarla en una nueva etapa de su carrera política, utilizando la narrativa de la victimización y la proscripción, un argumento con eco en la tradición peronista. Su aparición en el programa de Gustavo Silvestre en C5N, adelantando su candidatura, fue una jugada astuta para reforzar la idea de que la están excluyendo de la carrera electoral. Sin embargo, el fallo es sólido: tuvo todas las instancias judiciales, incluso con jueces promovidos por el kirchnerismo, y las pruebas en el expediente son contundentes.

¿Es válida la narrativa de Cristina de que es una persecución selectiva?

En parte, tiene algo de razón. Aunque no es inocente –las pruebas demuestran su participación en el sistema corrupto–, es cierto que la justicia no persigue a otros actores políticos con la misma intensidad. La política argentina está llena de casos de corrupción que no reciben la misma atención. Esto le da a Cristina un argumento para decir: "No soy la única culpable". Es una crítica que resuena con la idea de una "casta corrupta", aunque ella misma forme parte de ese sistema.

¿Qué impacto tendrá esta condena en el peronismo y en figuras como Axel Kicillof?

La condena revitaliza a Cristina dentro del peronismo, otorgándole un poder renovado como víctima. Esto pone a Kicillof en una posición incómoda: debe alinearse con ella para evitar ser visto como un traidor, pero su liderazgo está en tensión con el de Cristina. La movilización peronista, como un nuevo "17 de octubre", parece improbable en una sociedad donde la plaza ha perdido peso como escenario político. Sin embargo, Cristina intentará encarnar la identidad del peronismo, complicando a quienes, como Kicillof, buscan desmarcarse de ella.

¿Cómo afecta esto la estrategia de Javier Milei?

Milei ha utilizado a Cristina como su principal adversaria para polarizar, presentándose como el fin de la impunidad. Sin embargo, su gobierno enfrenta el desafío de negociar con el peronismo, que controla un bloque significativo en el Senado. La condena podría facilitar un acercamiento táctico con Cristina para temas como la integración de la Corte, aunque esto no se diga abiertamente. Al mismo tiempo, Milei busca consolidar una hegemonía propia, pero su estrategia de confrontación total podría complicar la construcción de mayorías en el Congreso.

¿Qué escenario político se abre tras el fallo?

La Argentina sigue marcada por la dicotomía peronismo-antiperonismo, con un voto útil que beneficia a Milei como el candidato que mejor bloquea al kirchnerismo. Sin embargo, las elecciones legislativas, fragmentadas por naturaleza, obligan a Milei a negociar con otras fuerzas, como el PRO de Mauricio Macri, que con solo nueve diputados puede ser clave para sostener vetos presidenciales. La viabilidad del programa económico de Milei depende de un Congreso alineado, y la exclusión de Cristina podría generar abstención en el votante peronista o revitalizar su figura, dependiendo de cómo logre transferir su liderazgo.

¿Qué libros recomienda Carlos Pagni para entender este momento?

La paciente silenciosa, una novela de intriga de Alex Michaelides, para quienes disfrutan de tramas complejas. Para analizar la Argentina actual, recomienda Entre nosotros de Pablo Semán, un ensayo que estudia la derechización desde 2014. También propone M de Antonio Scurati, una biografía novelada de Mussolini, y El tirano de la política en Shakespeare, un análisis de liderazgos populistas.

Entrevista de Sergio Suppo.