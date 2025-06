Hugo Lescano analiza el lenguaje corporal de Cristina Kirchner tras la condena judicial

En medio de un clima político agitado por la reciente condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner, el especialista en comunicación no verbal Hugo Lescano, conocido como "El Detector Humano de Mentiras", examinó minuciosamente el discurso y el lenguaje corporal de la ex presidenta durante su presentación en el barrio de Constitución.

De acuerdo con datos proporcionados por Noticias Argentinas, el análisis se centra en gestos claves que revelan el estado emocional de la líder política; entre ellos, se observan signos de necesidad de anclaje emocional, señales de poder, tristeza y frustración, junto a un deseo de conexión afectiva.

Cristina Kirchner (NA/Juan Vargas)

Al tomar el micrófono con ambas manos, Cristina estableció un gesto de anclaje, característico de individuos que requieren sostén emocional, convirtiendo el micrófono en su objeto de apoyo. Lescano explicó que la postura denota una necesidad de apoyo en un momento de crisis.

Entre los gestos destacados, el experto notó cuando Cristina posicionó sus manos en la cintura y mostró una "sonrisa social". Esto representa una postura de poder, aunque se presenta acompañada por labios cerrados que evidencian frustración, simbolizando una lucha interna.

Otro gesto significativo fue el movimiento pendular que realizó mientras miraba al público. Este vaivén transfiere ansiedad y evidencia un intento de conexión. Otro de sus hijos, Máximo Kirchner, también adoptó este comportamiento, lo que sugiere empatía emocional en la escena.

En un momento clave de su intervención, Cristina proclamó "yo pienso como peronista" mientras alzaba la palma izquierda hacia el auditorio. Lescano destacó que este gesto implica honestidad, aunque su mueca reflejó una mezcla de determinación y preocupación.

Por último, al cerrar con los deditos en V de victoria, gesto icónico del peronismo, el especialista señaló una dualidad en la expresión: si bien la señal sugiere esperanza, la tensión en su barbilla y labios indicaba una profunda tristeza. Al buscar apoyo con la mano izquierda, revela su anhelo de sostén emocional, humanizándola en el proceso.

Lescano, quien comparte sus análisis en redes sociales, reflexionó acerca de las reacciones que sus observaciones provocan en los políticos: "No analizo políticos. Comunico la no verbalidad mediante ejemplos de personas con alta exposición. Las emociones que destaco no son mías, están codificadas en el Sistema Facial de Codificación de Acción", comentó. Además, sugirió que quienes se sienten ofendidos deberían cuestionarse por qué sus figuras políticas exhiben tales emociones.

El análisis, meticuloso y sistemático, agrega una nueva dimensión a la comprensión del mensaje político de Cristina Kirchner en un periodo crucial para su figura y el panorama electoral.