Escala el conflicto entre Israel e Irán: nuevas explosiones en Teherán

La región de Oriente Medio se encuentra al borde de un conflicto de proporciones catastróficas tras una escalada bélica sin precedentes entre Israel e Irán. El viernes, Israel lanzó una ofensiva devastadora contra el corazón de la estructura nuclear y militar iraní, utilizando aviones de combate y drones infiltrados previamente en el país para atacar instalaciones clave y eliminar a altos generales y científicos.

El gobierno israelí justificó el bombardeo como una medida preventiva para evitar que Irán desarrolle un arma atómica, un temor que ha marcado la política de la región durante décadas.

Irán no tardó en responder. Decenas de misiles balísticos iluminaron los cielos de Jerusalén y Tel Aviv, sacudiendo edificios y sembrando el pánico entre la población.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber interceptado la mayoría de los proyectiles, pero los medios locales reportaron al menos una muerte y decenas de heridos, con edificios dañados en Ramat Gan, un suburbio de Tel Aviv. “Estamos bajo fuego, pero nuestro sistema de defensa es robusto”, declaró el portavoz militar Effie Defrin, mientras las sirenas antiaéreas seguían resonando en todo el país.

