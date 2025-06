El PJ se moviliza con actos y reuniones en apoyo a Cristina Kirchner antes del juicio

Con el lema “Argentina con Cristina”, el Partido Justicialista (PJ) se encuentra organizando una serie de reuniones y actos previos a la movilización en apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner, programada para el miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py. Esta marcha se enmarca dentro del respaldo colectivo tras el fallo condenatorio en la causa Vialidad.

El PJ, que tiene su sede en la calle Matheu, convocó a “casi 2000 intendentes de todo el país” para una reunión que se llevará a cabo el día de mañana. La senadora provincial de Unión por la Patria (UxP), Teresa García, comunicó que el encuentro está previsto para las 10:30 y se podrá seguir de forma presencial y a través de Zoom. Este encuentro tiene como propósito fomentar en los distintos municipios acciones bajo la consigna mencionada, de cara a la movilización que se avecina.

Durante el fin de semana se agendaron actividades con referentes políticos internacionales. Para el lunes, el PJ tiene programado un acto en su sede que celebra los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, bajo el lema “No nos han vencido”. Este evento contará con la participación de líderes políticos y el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que estará acompañado por miembros de la Juventud Peronista.

Las actividades continuarán el martes, donde está prevista una reunión a las 15 con la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual contará con la presencia de Héctor Daer y otros líderes sindicales. Posteriormente, desde las 18 se espera la llegada de gobernadores peronistas a la sede del PJ.

A pesar del apoyo oficial de la Gobernación bonaerense para la movilización, no se ha confirmado la asistencia de Axel Kicillof. Las mismas dudas persisten respecto a la concurrencia de otros gobernadores como Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca y Sergio Ziliotto de La Pampa. También se ha mantenido un hermetismo respecto a la participación de Ricardo Quintela de La Rioja en este encuentro.

Fuentes partidarias mencionaron que podría llevarse a cabo una vigilia desde la noche anterior a la presentación de Cristina Kirchner en los tribunales. Distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales han decidido acompañar a la ex mandataria el miércoles, asegurando que estarán en las calles, reafirmando que “nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”, en referencia a su solicitud de prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema.