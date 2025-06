Franco Colapinto analiza su rendimiento en el GP de Canadá tras un complicado viernes

Franco Colapinto, el automovilista argentino, no ocultó su frustración tras un inicio desafiante en el Gran Premio de Canadá. Al finalizar ambas prácticas libres en el circuito Gilles Villeneuve, se situó en los últimos puestos de la grilla. En su análisis, Colapinto fue directo sobre sus sensaciones: "no entiendo bien por qué soy tan competitivo en el long run con nafta; estuve más rápido que Pierre Gasly, pero después con poca nafta, pasa algo diferente... no sé, hay cosas que no tienen mucho sentido".

Colapinto expresó su necesidad de revisar junto a su equipo lo ocurrido para identificar el problema: "tengo que tratar de entender un poco por qué de esta noche. Creo que el long run no fue muy bueno". A pesar de su autocrítica, el corredor pilarense dejó claro que busca mejorar en su desempeño para las próximas jornadas, manifestando optimismo al afirmar: "hay que mejorar para mañana".

Su análisis pone de manifiesto una preocupación por el rendimiento del vehículo, especialmente durante las simulaciones de clasificación, donde el auto más liviano mostró una notable diferencia. Esto causa inquietud en su entorno de cara a los próximos eventos del fin de semana: la FP3 y la Clasificación, donde se determinarán las posiciones de largada para la carrera del domingo.

En términos estadísticos, Colapinto concluyó la FP1 en el 19° puesto con un tiempo de 1:14.645, quedando a 0.828 segundos de Gasly. En la FP2, mejoró su tiempo a 1:13.898, pero descendió al 18° lugar, a más de un segundo de su compañero, quien finalizó en la 12° posición. Colapinto fue el último piloto en completar vueltas, ya que Charles Leclerc no giró por un accidente y Lance Stroll quedó fuera debido a un choque inicial.

El sábado, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad para mejorar su rendimiento en la pista, ya que se llevará a cabo la tercera y última práctica a las 13:30, hora argentina, seguida de la clasificación a las 17:00, un momento crucial para definir la grilla para la carrera del domingo, prevista a 70 vueltas y con inicio a las 15:00.

Ante un panorama complicado, Franco Colapinto buscará revertir la tendencia y alcanzar el rendimiento que le permita soñar con una destacada actuación en la ciudad de Montreal.