Quinteros habló de la inseguridad, el narcotráfico y le respondió a Avilés

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, habló con Cadena 3 sobre el combate a la inseguridad, la presencia del narcotráfico y le respondió a Esteban Avilés, intendente de Carlos Paz que aseguró que la ciudad está "abandonada" en seguridad.

El funcionario provincial junto al jefe de la Policía de Córdoba, Leandro Gutiérrez, se reunieron este viernes con la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para abordar temas de seguridad en la provincia y el país.

Quinteros destacó que la reunión fue parte de un trabajo conjunto que se inició al asumir su cargo, donde se firmó un convenio de colaboración con las fuerzas federales.

“Estamos avanzando en aspectos que son cotidianos en la lucha contra el delito y el crimen organizado”, afirmó Quinteros, quien subrayó la importancia del combate al narcotráfico, un problema central en Córdoba.

“El tema del narcotráfico es un tema central en la lucha contra el delito, casi todos los hechos violentos que se llevan a cabo en Córdoba están llevados a cabo por jóvenes que están drogados o roban para drogarse”, aseguró.

Además, afirmó que en Córdoba “hay muchos lugares que se estigmatizan por la cuestión del narco". "La mayoría de los vecinos son laburantes, hay que animarse a denunciar, las denuncias son anónimas”, enfatizó.

Respecto a la percepción de la inseguridad, Quinteros reconoció que es una de las principales preocupaciones de los cordobeses. “Cuando vamos a los barrios, la gente nos pide seguridad. No se trata solo de estadísticas, sino de la sensación”, afirmó.

Además, el ministro aseguró que se está trabajando en mejorar la selección y capacitación del personal policial, con el objetivo de asegurar que quienes integren la fuerza estén debidamente preparados y sean idóneos para el servicio. “Estamos intentando darle la mayor transparencia posible a la selección del personal policial”, indicó.

"Nosotros tenemos una realidad distinta en las grandes ciudades con respecto al interior", comentó, y agregó que el fenómeno de la inseguridad no es exclusivo de Córdoba, sino que se presenta en todo el país. "Es una situación que ha cambiado, pero no solamente en Argentina y en la región, en el mundo", sostuvo.

El ministro se refirió a las declaraciones de Esteban Avilés, intendente de Carlos Paz, que había dicho que “ha sido abandonada en términos de seguridad". Quinteros indicó: "Él sabrá por qué lo dice, nosotros hicimos un cambio de cúpula departamental, yo no hablo puntualmente, porque la verdad que no me voy a detener en una crítica que creo que es infundada, nosotros tenemos que trabajar. Por supuesto que los vecinos de Carlos Paz me interesan tanto como los de Córdoba”.

