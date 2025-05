“¡Esto es inaceptable!”: La furia de Jack Doohan tras una magra SQ1 en Miami

El Gran Premio de Miami prometía ser una oportunidad dorada para que Jack Doohan, el joven talento australiano de Alpine, demostrara su valía en la Fórmula 1.

Sin embargo, la clasificación shootout para la carrera Sprint del sábado se convirtió en una pesadilla para el piloto de 22 años, quien, tras una estrategia fallida de su equipo, quedó relegado al 17° puesto de la grilla. La frustración de Doohan estalló por radio, dejando al descubierto las tensiones internas en la escudería francesa.

El circuito callejero de Miami no fue amable con Doohan. Tras un primer intento de vuelta rápida que lo dejó con un modesto 1:29.171, el australiano necesitaba desesperadamente un segundo giro para escalar posiciones.

/Inicio Código Embebido/

Desde el podio Fórmula 1. Enorme pole de Antonelli de 18 años en la Clasificación Sprint del GP de Miami El más joven de los rookies de la F1 puso su Mercedes al tope en la SQ3 y mañana larga el Sprint desde la posición de privilegio. Será el mas joven de la historia en la pole de una carrera de F1.

/Fin Código Embebido/

Pero un error garrafal de los estrategas de Alpine y una falla de cálculo en la maniobra para salir de boxes lo condenó: Doohan salió tarde de los boxes, a solo tres minutos del final de la SQ1, y quedó atrapado en un embotellamiento en el pit lane, con varios monoplazas por delante, incluido el de su compañero Pierre Gasly.

/Inicio Código Embebido/

¡MÁS PROBLEMAS PARA DOOHAN! El Alpine del australiano no podía doblar en el pitlane...



?? #MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/dRTQOe1suX — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2025

/Fin Código Embebido/

El tiempo perdido fue fatal: no pudo abrir una segunda vuelta rápida y quedó a 0.257 segundos del corte, marcado por Liam Lawson (Racing Bulls) en el 15° lugar.

La bronca de Doohan no se hizo esperar. Apenas regresó a los boxes, el australiano descargó su furia contra el equipo por radio: “¡Esto no es aceptable! ¡No es aceptable! Ustedes tienen que asegurarse de que esté listo”. Mientras su ingeniero de pista intentaba calmarlo con disculpas, Doohan redobló su crítica, apuntando a la pésima coordinación: “Si lo vas a mandar detrás de mí, tienes que asegurarte de que está listo, o antes que yo. No puedo salir y luego tener que salir porque él se va a encontrar conmigo. ¡Es un chiste!”.

/Inicio Código Embebido/

?? Jack Doohan EXPLOTA por radio: "Es INACEPTABLE"



"Es un CHISTE".



Calienta Colapinto. pic.twitter.com/fcBxIbqvxP — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 2, 2025

/Fin Código Embebido/

El contraste con su compañero Gasly, quien avanzó a la SQ2 y largará 13°, no hizo más que avivar la frustración de Doohan. A 0.826 segundos del francés, el australiano no solo quedó fuera de la pelea por los puntos, sino que vio comprometida su confianza en un equipo que, una vez más, dejó en evidencia problemas de organización.