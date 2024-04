El rosarino Perico Pérez recibió el premio nacional al librero del año

José "Perico" Pérez, rosarino fundador de Librería Homo Sapiens y de Homo Sapiens Ediciones, fue reconocido como el "Librero del Año" por sus pares en la industria. Con una trayectoria de 45 años en el mundo editorial y 32 al frente la propia, Pérez recibió el premio en un momento particularmente complicado para las librerías.

"Aún en esta época muy complicada de crisis, estos premios hacen a que uno siga adelante", expresó en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. El librero destacó la importancia de la innovación y la perseverancia para mantener las librerías abiertas. "Hay que quedarse, no hay que abandonar nunca la pelea", agregó.

Pérez también habló sobre los precios actuales. Mencionó que aunque hay algunos que alcanzan los 30 mil pesos, especialmente aquellos publicados por grandes editoriales, existen otros con precios más accesibles. "Hoy el tema del precio, en la librería empieza a pasar que no suena tan caro como en diciembre, después de la devaluación. Lo que podés saber es si lo puedo comprar o no lo puedo comprar. Pero no si es caro o barato, porque se han distorsionado mucho", continuó.

A pesar del contexto desafiante, Perico Pérez mantiene su compromiso con la promoción cultural en Rosario: "Ahora hay que inventar más cosas, hay que hacer más cosas".

"En septiembre seguramente viene la Feria del Libro a Rosario. Esto es seguir, seguir adelante y seguir peleando. Por eso que nos gusta tanto", concluyó.