Imágenes de la devastación: Porto Alegre antes y después de la inundación

La catástrofe que vive el estado de Río Grande do Soul con inundaciones que superan todos los récords adquiere otra dimensión cuando pueden verse imágenes satelitales que muestran la región en tiempos normales y ahora, con las aguas que arrasan con todo.

Perspectiva. El lago Guaíba debería tardar al menos 30 días en volver a un nivel inferior al nivel de inundación (3 metros) , según una proyección del Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IPH) de la UFRGS .

A pesar de la pausa en las lluvias, el nivel se mantiene estable, casi 2,30 metros por encima del nivel de inundación .

En una medición realizada a las 09:15 horas de este martes el nivel era de 5,25 metros .

Balance. El aumento es consecuencia de las tormentas que azotaron RS desde el 29 de abril y dejaron 90 muertos en el estado, 132 desaparecidos y 361 heridos.

- 200 mil personas fuera de sus hogares.

- 50 mil permanecen en albergues.

- 155 mil son personas sin hogar (personas que se alojan con familiares o amigos).

Río Grande do Sur tiene 388 de sus 497 municipios con algún reporte de problemas relacionados con la tormenta, con 1,3 millones de personas afectadas.

Antecedentes, En la histórica inundación de 1941, el Guaíba tardó 32 días en volver a parámetros por debajo del nivel de inundación

En aquella ocasión, el agua alcanzó los 4,76 metros . Según organismos oficiales, el nivel más alto registrado fue de 5,33 metros , el pasado 5 de mayo.

Imágenes de esta inundación

/Inicio Código Embebido/

AGORA | A enchente vista do espaço. Imagens de satélite mostram as inundações catastróficas em Eldorado do Sul, na região da Arena do Grêmio e no Vale do Sinos. ?? https://t.co/mLqlZICl1A pic.twitter.com/aM8Bw1UMaD — MetSul Meteorologia (@metsul) May 7, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

IMAGEM | Imagem de satélite do antes e depois do #Sentinel2 do @CopernicusEU gerada por @or_bit_eye mostra o antes e depois da enchente catastrófica na Grande Porto Alegre. pic.twitter.com/2hVpPuq8ed — MetSul Meteorologia (@metsul) May 7, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Sentinel-2 satellite imagery from earlier today shows the incredible extent of the historic flooding in Rio Grande do Sul, Brazil.



Just terrible. pic.twitter.com/ZxeME0DBxS — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 6, 2024

/Fin Código Embebido/