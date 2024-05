Brasil: causas y efectos de un devastador desastre natural

FOTO: Es desesperante la situación en Rio Grande do Sul por las inundaciones.

El temporal que atraviesa el estado de Rio Grande do Sul en Brasil es uno de los peores desastres naturales de la historia, con récord de personas fallecidas, y evacuadas.

Cuándo comenzaron las lluvias

El diluvio comenzó a finales de abril sin dar respiro a los rescatistas para socorrer a las miles de personas afectadas.

El Instituto Nacional de Meteorología había alertado sobre las intensas tormentas alrededor del 27 de abril, pero la catástrofe avanzó sin piedad. El organismo también advirtió que se espera que las lluvias continúen hasta el jueves y superen los 100 mm.

En este marco explicó que la región está influenciada por el fenómeno de El Niño, provocando lluvias más intensas, que se fortalecieron por “el transporte de humedad desde la Amazonia y el contraste térmico con el aire más cálido al norte de la Región Sur, además del aire más frío al sur de Rio Grande do Sul”.

Ciudades aisladas, estadios inundados y puentes afectados

Lasier Martins, periodista de Brasil Porto Alegre Radio Guaiba, dijo a Cadena 3 que Porto Alegre está aislada, y hasta el momento se contabilizaron 21 puentes afectados.

“Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, es un estado que tiene 11 millones y medio de habitantes, de los cuales la mitad de la población está sintiendo este flagelo”, lamentó.

También circularon imágenes del aeropuerto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, que suspendió sus actividades aéreas y las aerolíneas cancelaron los vuelos con destino hacia esa ciudad.

???? | Imágenes del aeropuerto de Porto Alegre en Brasil totalmente bajo el agua debido a las enormes inundaciones que azotan a varias zonas de Brasil.

pic.twitter.com/tNXPHikyZJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2024

El campo de juego del estadio de Gremio de Porto Alegre quedó bajo el agua desde el sábado. En consecuencia la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió aplazar los partidos de la quinta jornada de liga tanto el Internacional como el Gremio, así como del Juventude, que juega en el vecino estado de Santa Catarina, también afectado por las lluvias.

A situação da Arena do Gremio, várias cidades já foram acabadas por conta da chuva, situação desesperadora pros gaúchos, que Deus possa cuidar de cada família afetada nessa tragédia ???? pic.twitter.com/D6GrJrfZk3 — Portal da LØS (@portaldalosgg) May 4, 2024

La peor inundación de la historia

Eduardo Leite, el gobernador de Rio Grande do Sul, dijo que es “el mayor desastre climático que el estado haya enfrentado jamás”, incluso peor que el acontecido en septiembre del año pasado, donde el clima mejoró rápidamente y permitió realizar los rescates en otro contexto.

“Tenemos muchas dificultades operativas para llevar a cabo rescates”, anunció y aseguró que la tasa de inundación será aún peor.

Seguimos firmes, policiais, bombeiros, servidores e voluntários, salvando vidas. Obrigado pelo empenho e pela dedicação de cada um de vocês. pic.twitter.com/66st10ZE1i — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 6, 2024

Leite alertó sobre la posibilidad de desabastecimiento en la zona metropolitana de Porto Alegre, la capital estatal, debido al cierre del aeropuerto internacional, así como al corte en el suministro de agua y electricidad.

Menos Madonna y más Río Grande do Sul

En un video compartido en sus redes sociales, el analista político argentino radicado en Brasil Gustavo Segré, brindó un rápido panorama de la situación e instó al periodismo a prestar atención a la problemática.

“El centro de Porto Alegre, el aeropuerto inundado, hay gente que no consigue agua. Prestemos atención a lo que pasa en Rio Grande do Sul, menos Madonna y más Rio Grande do Sul”, dijo en alusión al show que la artista brindó de manera gratuita en las playas de Copacaba y que captó la atención inmediata de los medios.

A mis amigos de Argentina

Al periodismo argentino



Lo que pasa en Rio Grande do Sul es MUY grave



Menos Madonna y mas Rio Grande do Sul#sosriograndedosul pic.twitter.com/cBXYe6IxmW — Gustavo Segré (@segregustavo) May 6, 2024

