"Dale que so' vo'": Mario Celedón se suma como relator a Cadena 3

Desde este sábado, Mario Cedelón se suma al gran elenco de relatores de Cadena 3, que encabeza Carlos Andrés "El Bocha" Houriet, y que está compuesto por reconocidas figuras nacionales como Gustavo Vergara, Mauricio Coccolo, Emmanuel Greco, Pablo Martínez, Matías Barzola, Hugo Lombardi, Gustavo Corradini, Nicolás Mai, Emilio Medina, Juan Garbuio y Pedro Reyes.

Esta joven promesa se volvió viral a nivel mundial por su apasionado relato en el Superclásico, en el que Boca eliminó a River por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

"Dale que so' vo', Merentiel.... Goooool..." fue el grito apasionado de Mario que recorrió el mundo y enamoró a los oyentes del fútbol radial. Ahora, Celedón llevará su relato a todas las canchas del país con Cadena 3.

"Yo subo todo mi material siempre a mis redes y a partir de eso empezaron a agarrar cuentas partidarias de Boca", explicó el relator sobre cómo comenzó su fama en las redes sociales.

Mario Celedón se incorpora como relator a la Gran Cadena Federal.

La llegada de Mario Celedón al equipo deportivo de Cadena 3 se suma a la reciente incorporación de Nicolás Núñez, Camila Osorio y Federico Borello, quiénes realizan coberturas en cada partido y en las distintas plataformas.

Mario es salteño, tiene 30 años y relata desde hace 10. Es Licenciado en Comunicación y Locutor nacional.

Desde pequeño, él soñaba con ser relator deportivo. A pesar del consejo de su padre para que siguiera otro camino profesional, Celedón decidió perseguir su sueño.

"Mi papá, quien ya falleció, me decía que en esa cosa que tienen los papás y las mamás que quieren lo mejor para el hijo, que dicen, 'vos sabés que es muy complicado, ¿por qué no sos contador mejor?' Y no, yo quería ser relator de fútbol", recordó Mario.

Entrevista de "Una mañana para todos".