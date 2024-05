Milei, ciudadano de su propio mundo

Sergio Suppo

Este martes por la mañana, Sergio Berensztein, en el programa de Miguel Claria, hizo una muy interesante columna respondiendo a una pregunta sobre los viajes de Milei, si eran por interés personal o por interés nacional.

Hay una diferencia más que significativa entre lo personal y lo nacional, entre las funciones de un hombre y los intereses personales de cada una de las personas. Es obvio que Milei es nuestro presidente y que por lo tanto uno espera que actúe como tal.

Berensztein abundó en consideraciones sobre esto. Yo quisiera hacer, si me permiten, establecer una diferencia, no ya entre lo personal y lo nacional, sino entre el sentido de la política exterior del gobierno de Javier Milei y sus resultados.

Una cosa es el rumbo y otra cosa es cómo se llega al objetivo y otra cosa es la forma y la calidad que tiene la política exterior argentina en este momento. Tenemos un presidente que es, al mismo tiempo, y así se percibe él mismo, como una celebridad mundial. Javier Milei disfruta, y así lo expone en sus redes sociales, ser considerado una nueva personalidad mundial, un celebrity. Celebra eso, lo valora, lo pone de resalto, lo expone todo el tiempo.

Cada vez que recibe una crítica interna en la Argentina, él suele responder mostrando cómo su imagen, sus palabras, tienen un impacto en distintos escenarios mundiales. Es así que se ha ganado un lugar en alguno de esos escenarios mundiales, lo cual lo quiere decir que haya atravesado la barrera de lo llamativo, singular y pintoresco, a lo importante e irrelevante. O sea, una cosa es ser llamativo y otra cosa es ser importante. Por ahora a Milei lo convocan a distintos foros porque es llamativo. Ojalá también, Milei, sea en beneficio también de los argentinos una personalidad importante del mundo. Las hay en el mundo, podemos nombrarlas si ustedes quieren, personajes muy importantes, muy relevantes de la escena política y económica del mundo.

Milei es por ahora una nueva figura que tiene un discurso disruptivo, que se reúne con personajes disruptivos como Elon Musk, que no sólo es un gran empresario, sino un hombre que va quebrando fronteras en áreas económicas y descubrimiento tales como preparar una misión a Marte, como generar y desarrollar una industria automotriz completamente ajena a lo que se conoce como la industria automotriz tradicional. No sólo porque los autos son eléctricos, sino porque tienen un comportamiento y una estructura y un diseño completamente diferente.

Milei va en busca del presidente de la FIFA y es rara la reunión. Pero no se extrañan los intereses de Milei. La reunión del lunes con Gianni Infantino responde al interés de Javier Milei de que se privatice el fútbol argentino. ¿Y por qué Milei quiere privatizar el fútbol argentino? Porque es una forma de mostrar que vienen inversiones a la Argentina.

Y un día un club grande, "X" o "tal", no voy a hacer nombres para no herir ninguna susceptibilidad si eso cabe, ni generar ninguna expectativa, es comprado por un gran club europeo. Entonces eso generaría, a criterio de Milei, un interés y una demostración de que la Argentina ha vuelto a ser atractiva. Por eso el lunes habló de que la Argentina será la meca del siglo XXI en términos económicos.

Hay una distancia entre el rumbo de la política exterior, que es alinearse con los Estados Unidos fundamentalmente, que no es nuevo en la Argentina, eso ya lo hizo Carlos Menem, y es tradicional también en la Argentina. Muchos gobiernos han hecho esa política, tampoco sería demasiado cuestionable. Y otra cosa son las formas, los modos y los resultados. Sobre esto último, todavía está pendiente.

La visita a California al Instituto Milken es una conferencia relevante que suele reunir a personalidades importantes. En este caso, Milei fue invitado en esa condición, una nueva figura en la escena política mundial. Lo que va a hacer a España es mucho más cuestionable y poco frecuente. Yo no recuerdo, en los últimos 40 años de democracia en la Argentina, que un presidente argentino haya participado de un acto partidario en otro país. O sea, va a acompañar al candidato de ultraderecha, en medio de una campaña electoral en la que España está por votar ahora en las comunidades autonómicas.

Es como si hubiera elecciones de gobernadores aquí en la Argentina. Hay una campaña electoral muy intensa por eso. Bueno, el Presidente va a ir a un acto de Vox, que es la fuerza de ultraderecha, que está a la derecha del Partido Popular. Una fuerza de ultraderecha que reivindica a Francisco Franco. Y va a participar de un acto partidario.

Es extraño, es raro, es completamente inusual que un presidente no solo de la Argentina vaya y se meta en la política interna y vaya a una campaña electoral ajena. No es frecuente para nada. Milei, en función de la dimensión de su popularidad a nivel internacional, no repara en estos detalles que yo estoy mencionando. Sino muy por el contrario, va y quiebra esa frontera. La frontera de no meterse en los asuntos internos de otros países. Veremos los resultados.