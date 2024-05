Bullrich, sobre el vínculo entre el PRO y Milei: "Debe ser un acuerdo total"

Tras sus dichos sobre la posible vuelta de Ángel Di María a Rosario Central, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que apuesta a que el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza sea “total”.

“El acuerdo de ideas y trabajo tiene que ser un acuerdo total. Me imagino las elecciones del año que viene: a favor o en contra. A favor del cambio o en contra del cambio, no veo un lugar intermedio. Yo voy a impulsar eso. No voy a ser más presidenta del PRO, no voy a decidir por todo el PRO, pero mi postura va a ser esa”, adelantó Bullrich en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La ministra, además, se refirió a los cambios normativos que impulsa en materia de seguridad y justicia. “Veo que la mayoría de los diputados están de acuerdo. Luego se discute como es la pena, cuales son los lugares de encierro de acuerdo al delito. Son temas importantes. Creo que va a salir, como saldrá la ley antimafias. También la legítima defensa debe ser entendida como el funcionario en acción de policía, como lo es el caso Chocobar”, indicó.

“Hay sesgo, ven que hay uniforme y condenan. Hay que terminar con eso, necesitamos una Justicia objetiva y justa, con mirada a la ley y sin miradas previas. Chocobar se comió cuántos años de juicios, ¿y ahora cuántos más? Habría que darle la pena por cumplida y se terminó”, sugirió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También hizo mención a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. “Trabajé con los jueces sobre la Justicia que trabaja contra el narcotráfico, que afecta a la gente. Un juez de trinchera para la Corte Suprema de Justicia es algo bueno. Hay mucha gente que lo ve de otra manera. Todos han tenido una buena mirada respecto a la elección de Ariel Lijo”, aseguró.

Y pidió la aprobación de la ley bases: “Hay gastos que generan un hueco enorme en el esquema de gastos. hay un blanqueo importante. un régimen de grandes inversiones. Hay muchas cosas en la ley que son muy positivas. Es para garantizar la transformación, gobernabilidad nosotros tenemos”.