La MLS anunció que una plataforma contará con una "Messi Cam"

La Major League Soccer anunció este lunes que el argentino Lionel Messi contará con una cámara exclusiva, donde se podrá ver al campeón del mundo de forma más cercana, en el partido del Inter Miami que dará inicio a los playoffs de la Copa MLS.

De esta forma, será la primera vez que la plataforma TikTok transmitirá un partido en vivo centrándose solo en un futbolista –conocido como ‘Player Spotlight’-. Esto podrá verse a través del perfil de la liga de futbol norteamericana (@MLS), aunque también se transmitirá desde la cuenta oficial del club (@InterMiamiCF).

/Inicio Código Embebido/

Watch Messi’s every move in a special TikTok livestream on MLS and @InterMiamiCF as he leads Miami’s historic title quest.



Sign up to be notified when the stream is live: https://t.co/u8XgUC7Izs pic.twitter.com/Inb2u0NsLA