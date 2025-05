Cómo piensa el nuevo Papa según un obispo argentino que estudió con él en Roma

La fumata blanca en la Plaza de San Pedro anunció la llegada de un nuevo líder para la Iglesia Católica: León XIV, el cardenal estadounidense Robert Prevost, de 69 años.

Miembro de la Orden de San Agustín, Prevost no solo trae consigo una trayectoria marcada por su compromiso con los pobres y la justicia, sino también una conexión especial con América Latina y un vínculo profundo con el papa emérito Francisco.

En una entrevista exclusiva con Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata y compañero agustino del nuevo pontífice, se revelan las cualidades humanas y espirituales que podrían definir este papado.

La herencia agustiniana: Comunidad y pobreza

León XIV pertenece a la Orden de San Agustín, fundada por San Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, quien vivió en el siglo IV. Según Bochatey, la orden, que cuenta con unos 4.000 frailes en 90 países, se rige por dos principios fundamentales: no poseer nada propio y vivir en comunidad.

“San Agustín no entendía la pobreza como no tener, sino como no tener nada propio. Todo se comparte, y la búsqueda de Dios se hace juntos”, explicó el obispo.

Esta espiritualidad comunitaria parece impregnar la personalidad de León XIV. Bochatey, quien estudió junto a Prevost en Roma y lo describe como un “hermano” de la orden, destacó su humildad: “Hasta hace poco, cuando terminaba de trabajar en el Vaticano, comía en la comunidad agustina y hasta ayudaba a levantar la mesa”. Este gesto sencillo revela a un papa que, a pesar de su nuevo rol, sigue anclado en la vida fraterna.

Una trayectoria de servicio y cercanía con Francisco

La relación entre León XIV y Francisco es uno de los pilares de su ascenso al papado. Como superior general de los Agustinos en Roma durante 12 años, Prevost trabajó de cerca con Jorge Bergoglio, quien lo apreció por su capacidad y compromiso.

“Francisco lo quería mucho, lo descubrió y le dio responsabilidades clave”, afirmó Bochatey. Tras su labor en Roma, Prevost regresó a Perú, donde había servido como misionero, y fue nombrado obispo por Francisco. En 2013, asumió un cargo crucial en la Congregación para los Obispos, y más tarde fue elevado a cardenal.

Su paso por Argentina también dejó huella. Bochatey reveló que fue él quien trajo a Prevost al país para su ordenación episcopal en La Plata: “Yo fui el culpable de que viniera a Buenos Aires y La Plata”. Además, sospecha que el nuevo papa visitó Argentina en otra ocasión, mostrando su conexión con la región.

Un papa humano y comprometido

León XIV no es solo un líder espiritual; es un hombre de carne y hueso, descrito por Bochatey como “honesto, sin dobleces, y un gran amigo”. Amante de manejar autos, jugar ping-pong y compartir una pizza, Prevost combina una seriedad académica –es doctor en Derecho Canónico– con una calidez que lo hace accesible. “Es muy afable, sabe escuchar, pero siempre vuelve a lo profundo, no es superficial”, señaló el obispo.

Su compromiso social también destaca. En Perú, Prevost enfrentó al ex presidente Alberto Fujimori, exigiendo disculpas públicas a las víctimas de su régimen. Como papa, su primera palabra desde el balcón de San Pedro fue “paz”, repetida con énfasis, reflejando su preocupación por un mundo dividido por conflictos y desigualdades. “No podemos seguir peleándonos, matándonos, haciendo armas”, dijo, en sintonía con el mensaje de Francisco.

¿Qué esperar de León XIV?

El nuevo papa enfrenta un mundo convulso, donde la paz parece frágil. Bochatey confía en que León XIV priorizará el acercamiento a los fieles, como se vio en su emotivo saludo desde el balcón, donde incluso mencionó con nostalgia su diócesis en Chiclayo, Perú. Su amor por América Latina, donde vivió gran parte de su vida y obtuvo la nacionalidad peruana, promete una relación especial con la región. “Conoce América Latina de México a la Patagonia”, aseguró Bochatey.

En cuanto a su agenda, el obispo anticipa continuidad con las prioridades de Francisco: la defensa de los pobres, los inmigrantes y la lucha contra los abusos en la Iglesia. Como experto en Derecho Canónico, Prevost ha manejado casos sensibles con rigor, y su experiencia pastoral garantiza un enfoque firme pero compasivo. Además, su visión agustiniana podría enfatizar la Iglesia como una “familia” y comunidad, un eco de los escritos de San Agustín sobre la “Iglesia madre”.

Un mensaje para Argentina

Desde La Plata, donde los obispos argentinos están reunidos en la Asamblea Plenaria, Bochatey expresó su emoción por el nombramiento de su amigo y compañero. Para Argentina, sugirió que temas como las vocaciones, la comunicación de la fe y la atención a los más alejados serán clave en el diálogo con León XIV. “Siempre falta algo más para llegar a todos”, reflexionó.

Entrevista de Viva la Radio.