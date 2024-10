El nuevo récord de Messi tras su hat-trick con el Inter Miami

El astro Lionel Messi tuvo una gran actuación en su regreso al Inter Miami tras disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección argentina y se despachó con un hat-trick en solo 45 minutos de juego ante el New England Revolution, que le permitió conseguir un nuevo récord.

Messi, que ingresó en el entretiempo por el delantero Julian Gressel, anotó a los 78, 81 y 89 minutos para sellar la goleada por 6-2, que le permitió a su equipo romper el récord de puntos en una temporada regular de la Major League Soccer (MLS), al alcanzar las 74 unidades.

Pero este no fue el único récord que se batió anoche, ya que Messi llego a los 33 goles en solo 36 partidos con el Inter Miami y se convirtió en el máximo anotador en la historia del club, superando a su compañero ecuatoriano Leonardo Campana.

Estas anotaciones le permitieron, además, escalar hasta la segunda posición en la tabla de goleadores de la MLS, donde comparte el puesto con el francés Denis Bouanga. El líder de la estadística y ganador de la Bota de Oro fue el congoleño nacionalizado belga, Christian Benteke, con 23 goles.

