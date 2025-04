Siete de cada 10 empresas no contrataron a ningún empleado mayor a 50 años

Por Federico Albarenque

A pesar de que la experiencia y el compromiso son atributos valorados por las organizaciones, las personas mayores de 50 años enfrentan serias dificultades para integrarse o mantenerse en el mercado laboral.

Un estudio realizado por Bumeran, junto a Great Place To Work Argentina y la organización Diagonal, reveló la situación marginal que este grupo etario ocupa en las empresas.

El informe indicó que solo el 7,41% de los empleados en las empresas pertenece al rango de edad de 50 a 65 años. En contraste, casi la mitad de los trabajadores tiene entre 30 y 40 años, mientras que un tercio se encuentra en la franja de 20 a 30. Esta diferencia etaria no solo evidencia una brecha generacional, sino que también pone de manifiesto un sesgo que persiste en los procesos de contratación.

Los datos son contundentes: el 68% de las empresas no incorporó a ninguna persona de 55 años o más en el último año, y un 88% contrató a menos de cinco. Además, el 55% de los reclutadores admitió que la edad es un factor decisivo al evaluar candidatos. En esta línea, un 40,74% de las empresas reconoció que incluye rangos etarios en sus ofertas laborales, lo que limita las oportunidades para este segmento.

A pesar de estas barreras, el talento silver, como se denomina a las personas de 55 años en adelante, aporta no solo años de experiencia, sino también una perspectiva estratégica y una notable capacidad para resolver problemas complejos.

El 79% de estos trabajadores afirmó que su empleo actual tiene un propósito significativo, superando a otras generaciones en esta percepción. Además, se destacan por su disposición a acompañar a los más jóvenes y fomentar espacios de aprendizaje colaborativo.

"En Great Place to Work creemos que el futuro del trabajo se construye valorando la experiencia, no descartándola. Es momento de romper con los prejuicios y abrazar la riqueza que trae la diversidad generacional", expresó Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina. “La Generación Silver no solo tiene historia: tiene visión, tiene fuerza, y tiene muchísimo por aportar”, añadió.

A pesar de este reconocimiento, aún no se traduce en políticas efectivas. Aunque el 62,96% de las empresas aseguró tener alguna política de inclusión, solo el 11,11% implementa programas específicos para promover contrataciones equitativas entre generaciones. Desde la perspectiva del talento senior, apenas el 44% de las organizaciones lleva a cabo acciones concretas que apunten a la inclusión y al respeto por la diversidad etaria.

El sesgo etario sigue presente en los procesos de selección. Según el estudio, el 61% de las personas mayores considera que su edad es un factor clave al buscar empleo. Un 54% de los encuestados declaró haber sido descartado en instancias de selección a pesar de cumplir con los requisitos del puesto. Además, un 77% opinó que la edad es determinante al elegir a un nuevo talento.

La exclusión no se limita a los procesos de ingreso, sino que también se refleja en la vida laboral cotidiana. La falta de oportunidades para ascensos y la escasa participación en actividades sociales dentro de las empresas son prácticas comunes que afectan la motivación y el bienestar de este grupo.

Este fenómeno se agrava en un contexto demográfico en el que la esperanza de vida aumenta y la tasa de natalidad disminuye. Se proyecta que para 2036 habrá más personas mayores de 60 años que menores de 10 en todo el mundo. La integración del talento silver se convierte en una necesidad estratégica para las organizaciones.

"Incorporar talento Silver no es solo una cuestión de diversidad, sino una necesidad de negocio", indica el informe. "Los equipos multigeneracionales, donde las personas mayores cumplen un rol clave, fomentan el intercambio de conocimientos, la innovación y la resiliencia organizacional".

"La baja representación es evidente: en casi 7 de cada 10 organizaciones no se contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. Además, solo el 7% del talento en las organizaciones pertenece al rango de 50 a 65 años", explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Ante esta realidad, organizaciones como Diagonal están impulsando programas para promover la empleabilidad de personas mayores, con el objetivo de derribar prejuicios y construir espacios laborales más diversos y equitativos.