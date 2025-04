Check Pet, la app que une a amantes de mascotas y comercios pet friendly

Juan Martín Chanferoni, creador de la aplicación Check Pet, destaca que esta herramienta une a los amantes de las mascotas con comercios que están preparados para recibirlas. "Es una aplicación en la cual hay dos tipos de usuario: el usuario mascota y el usuario comercio", explica Chanferoni.

Los comercios pueden crear un perfil mostrando los servicios que ofrecen, su ubicación, horarios de apertura y las reglas de convivencia. Por otro lado, los usuarios mascotas arman un perfil con las características de sus animales y pueden llevar su libreta sanitaria en la app. "Esto permite mostrar que tenemos las mascotas sanas y que somos responsables", añade.

Check Pet no solo indica dónde se permiten mascotas, sino también las normas que cada comercio establece. Chanferoni menciona que algunos lugares cuentan con bebederos, comederos y espacios para asegurar a las mascotas. "Esto queda a disposición del dueño del comercio", aclara.

El creador de la app comparte su experiencia personal con sus tres perros, resaltando que muchos lugares han cambiado su política post-pandemia. "La gente prefiere ir con sus mascotas a los lugares, ya que queremos vivir la experiencia de llevarlos a todos lados", señala.

Chanferoni también aborda la responsabilidad de los dueños de mascotas. "Es fundamental que cada uno eduque a su animal y lo lleve con las precauciones necesarias", indica. La aplicación también permite verificar que las mascotas estén vacunadas y sanas, lo cual es crucial para una convivencia armoniosa en los espacios públicos.

La app Check Pet está disponible en plataformas Android e iOS, y su objetivo es facilitar la interacción entre los amantes de las mascotas y los comercios que los aceptan, promoviendo un entorno más inclusivo para todos.

Fulano, el bar donde la mascota come gratis y los humanos son los invitados

El concepto de espacios amigables para mascotas genera debate en la sociedad actual. La aceptación de animales en lugares públicos como restaurantes, colectivos y aviones es un tema que despierta opiniones diversas. Sin embargo, hay iniciativas que buscan transformar esta realidad, como la propuesta de Fulano, un establecimiento que redefine la relación entre humanos y mascotas.

Joaco, el propietario, explicó a Cadena 3: “Nosotros dimos vuelta ese concepto y nos consideramos una marca human friendly. Estamos por hecho que los animales son bienvenidos en nuestros locales y además lo que hacemos es decirle a los animales que son nuestros mejores clientes”. En Fulano, las mascotas disfrutan de comida y bebida gratis, mientras que los dueños son quienes asumen el costo de su consumo.

“La mascota come gratis en Fulano”, afirma Joaco, quien también menciona que hay galletitas y bebederos disponibles para los animales. La aceptación de mascotas en otros establecimientos sigue siendo un desafío. “Me pasa a mí, yo vivo con Trufa que es mi perra salchicha y me pasa que hay ciertos locales en los cuales no me dejan entrar por estar con ella”, comenta Joaco, reflejando la experiencia de muchos dueños de mascotas.

Para celebrar la conexión con sus clientes peludos, Fulano lanzó una iniciativa especial. “Lo que hicimos fue pedirle a nuestros clientes humanos que nos enviaran fotos de sus mascotas en Fulano y lo que hicimos fue imprimirlas y pegarlas en la puerta de los locales”, revela Joaco. Esta actividad no solo busca celebrar a las mascotas, sino también fomentar un ambiente inclusivo para todos.

La propuesta de Fulano se extiende más allá de un evento especial, ya que busca ser un espacio donde tanto humanos como mascotas se sientan bienvenidos todo el año. “Así que como acabas de ver en la puerta de nuestro local hay 50 fotos de perros que son mascotas de nuestros clientes humanos pegadas”, concluye Joaco, reafirmando su compromiso con la comunidad pet friendly.

Entrevista de Viva la Radio. Informe de Celeste Benecchi