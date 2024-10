Messi sigue intratable: convirtió otro hat-trick en el triunfo del Inter Miami

Inter Miami cerró la fase regular de la MLS 2024 con una contundente victoria 6-2 sobre New England Revolution, en un partido que quedará marcado por la sobresaliente actuación de Lionel Messi.

El astro argentino ingresó a los 56 minutos con el marcador empatado 2-2 y anotó tres goles para sellar la mejor temporada regular en la historia del torneo del club.

LIONEL ANDRES MESSI ??



Luis Suarez and Lionel Messi link-up for his 18th goal! pic.twitter.com/GtBlq6a6oQ — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2024

Con esta victoria, el equipo del argentino Gerardo Martino alcanzó los 74 puntos, superando el récord de 73 puntos que ostentaba New England, desde 2021.

New England había comenzado de manera sólida, con goles del delantero ex Boca Luca Langoni y Dylan Borrero que pusieron el 2-0 a su favor. Sin embargo, el uruguayo Luis Suárez, con un doblete, y Benjamin Cremaschi dieron vuelta el marcador antes de la entrada de Messi, quien no solo anotó un triplete, sino que participó activamente en los cuatro goles finales de su equipo.

THAT'S A MESSI BRACE!



Two goals in three minutes to lock-up the MLS single-season points record for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/xISRv1VyFx — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2024

El ingreso de Messi resultó determinante para cambiar el curso del partido, demostrando una vez más su impacto en el fútbol estadounidense. Este fue su segundo triplete consecutivo, tras el logrado con la selección argentina frente a Bolivia en las Eliminatorias, consolidando su figura como el gran líder de este Inter Miami histórico.

?? MESSI HAT TRICK OFF THE VOLLEY ??



INSANE PASS AND VOLLEY FROM LUIS SUAREZ TO BAG MESSI'S FIRST MLS HAT TRICK. pic.twitter.com/1NQndS3gOs — Major League Soccer (@MLS) October 20, 2024

El club no solo batió el récord de puntos en una temporada, sino que además lo hizo ante el equipo que ostentaba dicha marca.

Con esta victoria, Inter Miami espera conocer a su rival en la primera ronda de los Playoffs, que saldrá del cruce entre Montréal y Atlanta United. Mientras tanto, New England Revolution se despide de la competencia, tras finalizar en el penúltimo puesto de la Conferencia Este, poniendo fin a una temporada para el olvido.