Fabián Gianola anunciará su boda con Florencia, 36 años menor, para noviembre de 2025

Fabián Gianola se prepara para casarse en noviembre de 2025 con su novia Florencia Elizabeth, una mujer 36 años más joven que él. La pareja compartió que el evento será íntimo y con pocos asistentes. "La tenemos pensada para noviembre. Con muy poquita gente, algo íntimo", afirmó Florencia en una entrevista con Farándula Show. El actor complementó: "Quizás en noviembre sea la fiesta de compromiso y de allí surgirá la fecha exacta. Estamos viendo".

Gianola también dejó claro que la ceremonia no se llevará a cabo en Buenos Aires y que los invitados serán escasos. "Muy acotado, muy acotado", resaltó el actor. Esta relación ha despertado interés, sobre todo porque Gianola mencionó que sus hijos, quienes tienen la misma edad que Florencia, se llevan muy bien con ella. "Mis hijos la adoran y se llevan re bien. De hecho, uno de mis hijos cuida a nuestra gata en casa".

La novia de Fabián, de 26 años, es bailarina e instructora de gimnasia, mientras que el actor, de 62 años, intenta retomar su carrera tras el escándalo de denuncias en su contra. A finales de 2023, Gianola fue sobreseído de los cargos. "No reconozco ningún tipo de delito con esto. Con el acuerdo no se reconoce delito ni culpabilidad. La denunciante, así como yo, no queríamos ir a juicio", comentó Gianola sobre su situación legal.