El peronismo tiene todo el pasado por delante

Sergio Suppo

El peronismo tiene un gran pasado por delante. No, no me equivoqué con lo que dije. El peronismo tiene un gran pasado por delante. Frente a sus ojos, frente a nuestros ojos, porque al fin de cuenta, el peronismo forma parte de la realidad política en forma muy extendida en toda la Argentina, con un enorme protagonismo desde hace más de 70 años, y tiene mucho para explicar.

Y también para soslayar o para ocultar, si quiere seguir siendo una opción de poder. El presidente Javier Milei, en otro de sus exabruptos, dijo que a él le gustaría ponerle el clavo con Cristina Kirchner adentro al cajón del kirchnerismo. Esto le dio lugar a Cristina a que salga, como siempre, a victimizarse, porque toma literalmente una expresión que uno no puede tomar literalmente del Presidente. Es un exabrupto, pero uno no lo puede tomar literalmente, entonces lo responsabiliza al presidente por querer "matarla" por lo que le pueda llegar a pasar.

Pero más allá de este ida y vuelta entre Milei y Cristina, ella tiene otro problema, y no se llama Javier Milei por cierto: se llama Axel Kicillof. Es uno de sus hijos políticos que le está disputando poder a través de alguien que en el peronismo tiene una relativa importancia: el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, que armó una lista propia con los avales de amigos de Kicillof para competir en una gran desigualdad frente a Cristina Kirchner.

Pero lo que antes para Cristina Kirchner era un trámite, ella decidía ser presidenta y lo era, y nadie o casi nadie le discutía, ahora se le ha convertido en un trámite un poco más complicado, que expone su pasado.

El pasado se asoma por varias ventanas en el peronismo. Una es la debilidad política que internamente tiene la expresidenta de la Nación. Otra es la ventana por la que se asomó Isabel Perón. ¿De dónde sacamos a Isabel Perón? Estaba allá, olvidada, hace más de 40 años que vive recluida en España, tiene más de 90 años. Apareció la semana pasada, el 17 de octubre, cuando Victoria Villarruel le puso un busto en el Senado de la nación y se entrevistó con ella en Madrid.

¿Quiere decirnos la señora vicepresidenta Victoria Villarruel que tenemos que elegir entre la Triple A de López Rega, creación del general Perón y de María Estela Martínez de Perón, y los Montoneros? Porque no me parece la mejor elección. En todo caso, forma parte de una historia siniestra que en general necesitamos rechazar para Montoneros y la Triple A, para poder encaminar una realidad que se nos antoja mucho más perentoria.

Pero el peronismo, otra vez, nos viene con el pasado y dice, "bueno, a ver, discutamos si los Montoneros, si la Triple A, si Cristina", si tiene que haber una renovación, si Kicillof se va a animar a enfrentar a Cristina finalmente de frente, si Máximo Kirchner puede ser realmente un heredero de la madre, siendo tan despreciado como es como jefe de La Cámpora por el resto del peronismo.

¿Es este el final de Cristina Kirchner? Yo no me atrevería a hacer esa afirmación. Pero está en un momento de extrema debilidad, al punto de tener que acusarlo de traidor a través de sus voceros a su hijo político Axel Kicillof.

No es poca cosa la pelea en el peronismo, porque el peronismo sigue siendo importante en la Argentina, mal que a muchos nos pese, y porque todavía es una contracara del poder hoy político que ejerce Javier Milei y él, para decirlo de alguna forma, el no-peronismo o el anti-peronismo. Cristina Kirchner está en problemas, el peronismo también, y lamentablemente nos lo quieren transferir a nosotros. Que la miramos de afuera, pero no tanto.

