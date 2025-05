La plata se perfila como una inversión clave en metales preciosos a pesar de la caída del oro

Los precios de los metales preciosos, en particular el oro, experimentaron una significativa caída en las últimas jornadas tras un periodo de crecimiento impresionante. A pesar de que el oro ha sido un refugio tradicional para los inversores, se observó un notable descenso en su cotización, que pasó de alcanzar un récord de US$ 3.362 a cerrar a US$ 3.258, marcando una reducción de US$ 100 por cada onza.

En contraste, la plata, aunque un poco más volátil, se mantuvo en torno a los 33,2 dólares por onza antes de disminuir a 32,2 dólares. Este movimiento refleja la dinámica del mercado donde los inversores parecen concentrarse en asegurar ganancias cada vez que el oro sube más allá de los 3.400 dólares.

Los analistas apuntan que si la tensión entre Estados Unidos y China vuelve a intensificarse en los próximos meses, y la oferta de plata continúa superando la demanda, su precio podría dispararse, llegando nuevamente a máximos históricos, repitiendo el comportamiento que ha llevado a la plata a destacarse en inversiones a largo plazo.

La percepción de la plata como una opción de inversión más asequible en comparación con el oro, además de su creciente demanda en sectores como tecnología y energía renovable, la coloca en una posición privilegiada. La relación que indica cuántas onzas de plata se requieren para adquirir una onza de oro ha estado aumentando, lo que intensifica el interés por este metal precios.

Las declaraciones de expertos como Keith Neumeyer, director ejecutivo de First Majestic Silver, resaltan que existe un déficit alarmante en la oferta de plata, estimado en alrededor de 240 millones de onzas anuales a medida que la demanda mundial sigue creciendo sostenidamente.