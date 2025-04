La Conmebol multó a Talleres con U$S100.000 por actos racistas

Talleres enfrenta duras sanciones impuestas por la Conmebol tras los lamentables actos racistas protagonizados por un sector de su hinchada durante el encuentro ante San Pablo por la Copa Libertadores.

La decisión, comunicada por el organismo sudamericano, busca castigar los comportamientos discriminatorios y enviar un mensaje contundente contra el racismo en el fútbol.

Según el fallo disciplinario, Talleres deberá pagar una multa de 100.000 dólares por violar el artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol, que sanciona conductas racistas y discriminatorias. Además, se le impuso una sanción adicional de 5.000 dólares por infringir el artículo 12.2 del mismo código. Ambas multas serán descontadas automáticamente de los ingresos que el club percibe por derechos de televisión o patrocinios de la Conmebol.

Recebi esse vídeo de um torcedor presente no setor visitante no Kempes hoje. Gesto imitando macaco de um torcedor do Talleres em direção aos torcedores do São Paulo. pic.twitter.com/kkpin95sQG