Joven que hizo fotos porno de compañeras con IA puede recibir 10 años de cárcel

La utilización de inteligencia artificial para la creación de imágenes pornográficas con rostros de mujeres está generando un drama significativo en la vida de las víctimas, según denuncias recientes en el país. Este fenómeno aún no está tipificado en el código penal, lo que complica la sanción a los responsables de estas prácticas ilegales.

Hay casos alarmantes, como el de muchas mujeres de la localidad de San Jerónimo Sud cuyos rostros fueron utilizados para crear contenido pornográfico. También ocurrió en un colegio de Córdoba, donde un chico comercializaba este tipo de imágenes de sus compañeras.

El fiscal de esa causa, Pablo Cuenca Tagle, en diálogo con Cadena 3 aseguró: “Las víctimas tienen consecuencias reales, como ataques de pánico y miedo”, explicó, refiriéndose a la angustia que sufren tras la viralización de estas imágenes.

El fiscal de violencia familiar y de género lleva adelante una imputación inédita en Córdoba. Se trata de un alumno de 18 años de un colegio preuniversitario que generó imágenes de sus compañeras. “No es abuso sexual porque nadie las desnudó, pero sí hay lesiones graves”, sostiene Cuenca Tagle, aludiendo a la afectación psicológica que sufren las víctimas.

Las familias de las afectadas, representadas por el abogado José D'Antona, enfrentó dificultades para que la Justicia actúe. “Primero encontraron muchas trabas en la Justicia”, indica D'Antona en diálogo con Cadena 3, quien resaltó la importancia de la reciente imputación por lesiones graves calificadas por violencia de género. “Este es un gran paso para las víctimas”, agregó.

Las víctimas, que ahora tienen una restricción de acercamiento con su ex compañero de colegio, se sienten humilladas y perjudicadas. D'Antona describió el impacto emocional en las adolescentes: “Las vidas no son las mismas”, afirmó y subrayó que muchas no han podido continuar con su vida normal tras el incidente.

El caso está en desarrollo y se espera que el imputado declare en los próximos días. “El pronóstico de pena es de hasta 10 años”, advirtió D'Antona, quien también planteó la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas realidades que presenta la inteligencia artificial en el ámbito del delito.

El fiscal Cuenca Tagle optó por interpretar el código penal existente para encuadrar este tipo de delitos, una decisión que podría sentar un precedente en el país. “Es fundamental que se reconozca el daño psicológico que estas acciones causan”, concluyó D'Antona, resaltando la urgencia de abordar esta problemática desde una perspectiva legal adecuada.

Informe de Juan Federico.