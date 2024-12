Gallego y el 2004: "A Ortega lo teníamos que agarrar con una soga a la noche"

Américo Rubén “Tolo” Gallego recordó el título que obtuvo en Newell’s en 2004. Entre tantos momentos, destacó anécdotas con Ariel “Burrito” Ortega. Además, dijo que no se siente reconocido por el club.

Sobre el jujeño y las figuras de ese equipo, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Gallego indicó: “Sabés lo que era, lo teníamos que agarrar con una soga de noche. ¿A dónde está Ortega? Y…’vos sabés’ me decían. Estábamos por jugar las finales y aparecía a las 9 de la mañana. El arquero fue un monstruo también, Justo Villar. Rosada no me hacía caso. Sabés lo que era. Pero concentrábamos y él era el primero. Cuando se dieron cuenta que podíamos ser campeones empezaron a entrenar más. Teníamos un cuadrazo, a ese equipo nunca me lo voy a olvidar”.

"Creo que Newell's no me reconoció como merecía. No tengo que decirlo. Pero estoy conforme con lo que hice", El TOLO GALLEGO en #SiempreJuntos, a 20 años de Newell's Campeón. — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) December 12, 2024

“Estoy contento porque fue un buen equipo. Hay jugadores que todavía me llaman. Ya estoy viejito. Mis dos hijos son de Newell’s, ellos siempre me acompañaban. Yo a Newell’s lo quiero como loco, cuando salgo caminar me visto de Newell’s. Cuando empecé, Zanabria y Oberti me cargaban por como iba vestido”, dijo entre risas.

El “Tolo”, a pesar del amor del hincha, manifestó no sentirse reconocido institucionalmente por la Lepra. “Sigo teniendo a Newell’s en el corazón, me cambié a River, pero sigue siendo mi amor. De chiquito mi viejo y mi vieja me decían que vaya a jugar a algún lado. No sé si me reconocieron. El Tata y toda esa gente se fueron y quedamos nosotros solos, pero bueno, yo estoy conforme con lo que hice. Escucho ese final (el partido definitorio contra Independiente) y las piernas sabés como se me ponen”.

Y cerró: “Con Ortega hablo. A Capria lo llamé 15 veces y no me atiende, cuando estaba acá en CABA me jodía todos los días. Hay partidos en los que Newell’s quiere atacar, pero no tiene para hacerlo ahora. Le digo eso a mis hijos”.