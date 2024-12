Kicillof y Aerolíneas Argentinas: el necio nunca descansa

Adrián Simioni

Todo concluye al fin. Ayer, un tribunal estadounidense condenó a la Argentina a indemnizar con 391 millones de dólares por la expropiación mal hecha de Aerolíneas Argentinas en 2008, en plena fiebre chauvinista de Cristina Fernández y cuando la expresidenta la nacionalizó de golpe y porrazo al sólo efecto de recuperar imagen tras su derrota en la guerra contra el campo.

Hace ya un mes, habiendo perdido una instancia tras otra en sucesivos gobiernos, Argentina acordó pagar esa indemnización. Ahora tiene fuerza de sentencia. La cantidad de lecciones que deja esta triste desventura es gigante.

Primero: soberbia e ignorancia. La estatización a las apuradas fue comandada por Ricardo Jaime, condenado por corrupto en otros casos. Jaime y el coro de aplaudidores "K" se dieron el gusto de pagarle 1 peso al Grupo Marsans por la expropiación. Lo hicieron en tono jocoso, burlón, unos pícaros bárbaros. Re-bananas. Probablemente de puro ignorantes.

Segundo: ¿y si fue corrupción? En realidad, Cristina y Jaime le hicieron un gigantesco favor a Marsans. Sepultada por los mismos sindicatos y convenios laborales que habían quebrado a la Aerolíneas estatal de los '80, los sucesivos administradores privados de Aerolíneas se hartaron de perder plata.

En 2008, Aerolíneas era un agujero negro para Marsans, que de haberla mandado a la quiebra hubiera tenido que indemnizar a decenas de miles de empleados. La "expropiación" le vino como anillo al dedo. Jaime y Cristina llegaron justo para sacarles las papas del fuego y pasarle el muerto al Estado de nuevo.

Tercero: ineptitud. Cristina le regaló Aerolíneas a La Cámpora, que puso a Mariano Recalde de presidente y a Axel Kicillof de vice y responsable de las finanzas desde el día 1. Juntos, se hartaron de acomodar militantes y de perder plata. Más de 8.000 millones de dólares perdió Aerolíneas en todos estos años. Sumados a la sentencia que hay que pagar, son 8.400 millones de dólares. 400 más de lo que vale hoy Latam, que cuatriplica en tamaño a Aerolíneas Argentinas.

Cuarto: los cancheros de siempre. Mientras se llenaba la boca contra los fondos buitres, tipos como Axel Kicillof no hicieron otra cosa que garantizarles su negocio.

Marsans lo primero que hizo fue venderle sus derechos violados por la expropiación mal echa al fondo buitre Burford (sí, el mismo que hizo los mismos con las acciones de Esquenazi en el caso YPF).

Como estaba cantado, Burford le ganó a la Argentina su demanda ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial acordado como árbitro. Canchera, la Argentina no pagó. Entonces Burford fue a la Justicia de Estados Unidos.

En 2021 le vendió sus juicios ya ganados a otro fondo buitre, Titan, que es el que ahora tiene sentencia a favor. Los cancheros liderados por Kicillof no se cansan de armarles negocios perfectos a los buitres. Y no cuentan esto nunca como deuda.

Quinto: necedad. Tal vez lo peor. Pese a que no hay nada que pueda defenderse de todo este penoso periplo aéreo que lleva 16 años de fracasos y pérdidas multimillonarias, no hay forma de que el kirchnerismo admita al menos que fue un grotesco error. En el mejor de los casos, si no fue corrupción. No: doblan la apuesta.

Kicillof, uno de los máximos responsables de este desastre durante siete años -como ejecutivo de Aerolíneas, como viceministro de Economía y como ministro de Economía- quiere ir por más. Y acaba de cantarle retruco al gobierno de Milei.

Para impedir que Milei privatice o liquide Aerolíneas, pide que le pasen el muerto a la Provincia de Buenos Aires que él gobierna. Debe pensar Kicillof que aún no hizo todo el daño posible manejando Aerolíneas y que aún queda algún desastre por hacer pasándole los costos a los bonaerenses.

Como dice el dicho: "El malvado a veces descansa; el necio, jamás".

