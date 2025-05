Francos dijo que el Gobierno "no frenó Ficha Limpia, ni Milei habló con Rovira"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó hoy al rechazo del Gobierno a las versiones que señalaban un supuesto acuerdo entre el presidente Javier Milei y el exgobernador de Misiones Carlos Rovira para frustrar la aprobación del proyecto de Ficha Limpia en el Senado.

Francos calificó de “ridícula” la versión y aseguró que no existe ningún vínculo entre ambos dirigentes.

“Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara. Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira”, declaró el ministro coordinador en diálogo con una radio porteña.

El funcionario fue más allá y detalló: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”.

La aclaración se dio en medio de las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el PRO tras la caída del proyecto de Ficha Limpia, que fue rechazado por un voto en el Senado y no podrá ser tratado nuevamente hasta el año próximo.