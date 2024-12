Confirmado: Kicillof trabaja para Milei

Adrián Simioni

Sentime Rodolfo, ¿te acordás de que hace unos días hicimos acá una columna titulada “Kicillof: no sé, pero me opongo”. Bueno, hoy el gobernador dio un paso más en el campeonato mundial de la necedad y dio a entender que si el gobierno de Milei quiere sacarse de encima Aerolíneas Argentinas él está dispuesto a encabezar un grupo de gobernadores peronistas y de sindicatos aéreos para hacerse cargo del muerto.

Kicillof, por supuesto, está equivocado. Sus fundamentos son entre inexistentes y disparatados. Por ejemplo, dijo que está en contra de la privatización porque “la Patria no se vende”. Esta idea instalada por la dictadura de que Aerolíneas es parte de la soberanía está desmentida masivamente por los centenares de países que no tienen una aerolínea estatal y se las arreglan para tener una patria de cualquier manera.

También dijo Kicillof: “Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable”. Basó esto en un estudio. “Nos dio un saldo positivo de 2.665 millones de dólares; o sea, la comparación de con o sin Aerolíneas, a la Provincia le cuesta 2.665 millones de dólares”, afirmó. La falacia acá es doble. Por un lado, plantear que si Aerolíneas deja de existir no habrá otra empresa aérea que haga lo mismo, que cumpla con la conectividad, genere empleos, etc. Cerrar Aerolíneas no quiere decir que nadie más va a volar. Al contrario. Por otro lado, Kicillof no calcula cuánto dinero tendrá que poner su Provincia, por ejemplo, si se hace cargo del muerto. En los tres años en que Kicillof fue ministro de Economía y La Cámpora desbordaba Aerolíneas con ñoquis el Estado tuvo que poner 608 millones de dólares promedio por año. Eso equivale a casi un mes de todo lo que Kicillof recibe por coparticipación y leyes especiales por parte de la Nación.

Es un planteo descabellado. Tal vez no sea más que algo que se dice al voleo, sólo para diferenciarse de Milei. Hace unos días, la Legislatura bonaerense le dio media sanción a otro proyecto de Kicillof para venderse como la contracara de Milei. Creó el llamado “mini Incaa” bonaerense, una oficina con la que Kicillof quiere promocionar el cine mientras Milei ajusta el Incaa. Pero, claro, es meramente una movida meramente simbólica: el presupuesto es de 675 mil dólares. En 2022 el costo promedio de una película del Incaa era de 483 mil dólares.

Otro punto que tiene que ver con el relato K. Kicillof está enfrentado con Máximo desde que dijo este año que el kirchnerismo tenía que empezar a cantar “otra canción” para diferenciarse de Cristina. Pero propuestas como estas remiten a las peores decisiones tomadas por Cristina. Estatizar Aerolíneas, por ejemplo, fue hacerle un enorme favor al grupo español Marsans, que hubiera tenido que hacerse cargo de los costos de una quiebra y de miles de indemnizaciones. Gracias a Cristina, ese muerto quedó para el Estado. Y encima Marsans le vendió sus derechos de exconcesionario confiscado a un fondo buitre que reclamó indemnización ante la justicia estadounidense. Y ahora Argentina ha sido condenada a pagarle casi 400 millones de dólares.

Kicillof no se cansa de hacerlo mal. Y Milei debe estar festejando por adelantado. Conseguir alguien que voluntariamente se haga cargo del muerto de Aerolíneas y esté dispuesto a poner los 600 millones de dólares que requiere esa compañía fallida que nunca, ni un solo año, pudo funcionar sin enormes pérdidas, es lo mejor que le puede pasar. Justo lo que estaba buscando.

Aunque eso no nos serviría a todos nosotros. Porque seguir manteniendo una Aerolíneas subsidiada es eternizar una competencia desleal que impide que surjan y crezcan empresas privadas no subsidiadas, aunque sean mejores. Por lo tanto, es seguir condenando a nuestro mercado aéreo a ser chiquito, con poca conectividad, carísimo y malo.