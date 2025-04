Un médico reveló que sedó a Maradona bajo presión de Luque y Cosachov

Un testimonio explosivo sacudió el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Fernando Villarejo, jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos, declaró que sedó al astro del fútbol durante 24 horas tras su cirugía de cabeza, a pedido del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, imputados en la causa.

“Lo hice en total desacuerdo”, afirmó el médico, exponiendo las decisiones cuestionables que marcaron los días de Maradona en el sanatorio de Vicente López, un presagio de la tragedia que se avecinaba en su internación domiciliaria en Tigre.

Villarejo, quien atendió al Diez en las horas críticas tras la operación por un hematoma subdural, relató ante los jueces del TOC Nº3 de San Isidro que Maradona estaba inquieto, quería irse a su casa y, por momentos, era “inmanejable”.

Esta situación alteraba a Luque y Cosachov, quienes en una reunión con el médico admitieron que el problema era el comportamiento del paciente, ligado a “alguna abstinencia”. Le pidieron “apoyo institucional” para medicarlo y, específicamente, sedarlo para iniciar un proceso de desintoxicación. “Me negué, no era el lugar”, aseguró Villarejo, quien expresó su rechazo a la medida y advirtió sobre los riesgos.

El jefe de terapia intensiva explicó que la sedación profunda se usa para tratar abstinencias, pero requiere un proceso controlado de 48 a 96 horas, con reducción gradual de dosis y un equipo multidisciplinario.

Sin embargo, Luque y Cosachov insistieron en sedar a Maradona sin un plan claro. A regañadientes, Villarejo accedió, pero la intervención no fue sencilla: “Hubo que ponerle un catéter venoso, que no fue fácil porque no se dejaba”. Maradona permaneció sedado 24 horas, pero, al ver que no había un horizonte para tratar su abstinencia, Villarejo decidió despertar al paciente gradualmente. “Si pasaba algo, era mi responsabilidad”, afirmó, subrayando la falta de un enfoque médico adecuado.

El testimonio pinta un escenario alarmante: en la Clínica Olivos, las decisiones sobre la salud de Maradona parecían improvisadas y centradas en controlar su conducta más que en garantizar su recuperación. Villarejo propuso un equipo multidisciplinario para abordar el complejo cuadro del Diez, pero su sugerencia fue ignorada. “¿Cuánto tiempo vamos a estar así?”, cuestionó entonces, reflejando su frustración ante la ausencia de un plan a largo plazo.

Este episodio, ocurrido semanas antes de la muerte de Maradona, refuerza las sospechas de mala praxis y negligencia que investiga la Justicia.

El juicio, que mantiene en vilo a los argentinos y al mundo, sigue desentrañando las falencias en el cuidado del ídolo. Cada testimonio acerca más la verdad sobre si la muerte de Diego pudo haberse evitado, mientras la sombra de la responsabilidad médica planea sobre los imputados.