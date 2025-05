Tras 25 años: cinco hermanos separados en la infancia recuperaron su historia

Una camiseta de fútbol, una fotografía y una memoria persistente fueron las piezas clave para reconstruir una historia familiar marcada por la separación. A 25 años de haber sido apartados por decisión judicial, cinco hermanos lograron reencontrarse gracias al trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

Adán, Graciela, Norma, Carlos y Marcelo fueron separados siendo niños en el año 2000, luego de una situación de vulnerabilidad que derivó en una intervención judicial. Adán, el mayor, tenía entonces 8 años y quedó a cargo de un tío. Los otros cuatro fueron derivados a la Casa Cuna de Santa Fe. Con el tiempo, Graciela y Norma pasaron a vivir con otros familiares, mientras que Carlos y Marcelo fueron dados en adopción, lo que interrumpió todo vínculo entre ellos.

“El dolor más grande fue que me sacaran a mi familia”, recuerda Adán, quien conservó como único recuerdo una camiseta de Colón que pertenecía a Carlos. Esa prenda se transformó en símbolo de la búsqueda que inició años más tarde para volver a reunir a sus hermanos.

En 2023, Adán se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, lo que activó una investigación compleja que incluyó análisis de expedientes, domicilios, entrevistas y rastreo de partidas de nacimiento. Graciela, hoy de 31 años, destacó que sin ese acompañamiento “seguiríamos en la misma, sin saber dónde reconstruir nuestra identidad”.

El reencuentro llegó en etapas. Primero, entre los tres hermanos mayores. Luego, con la localización de Carlos. “Cuando mis hermanas me dijeron que lo habían encontrado, me cambió la vida”, reconoció Adán. La camiseta, cuidadosamente enmarcada, fue entregada finalmente a Carlos, cumpliendo así una promesa silenciosa de más de dos décadas. “Era lo único que me quedaba de él”, contó.

“Tenemos como función primordial la defensa del derecho a la identidad biológica, brindando acompañamiento y asesoramiento a quienes buscan conocer sus orígenes”, señaló el secretario del área, Emilio Jatón. Y agregó: “Este derecho, inherente a todo ser humano, exige la máxima protección del Estado”.

Santa Fe fue pionera en el país al sancionar en 2017 la Ley N.º 13.725 sobre Identidad Biológica, que establece obligaciones concretas para los organismos públicos en la búsqueda de orígenes familiares. La norma sentó precedente a nivel nacional y fue tomada como referencia por otras jurisdicciones.

Desde la Secretaría provincial recordaron que quienes tengan dudas sobre su identidad o deseen iniciar una búsqueda pueden comunicarse al (0342) 4574915 para recibir asesoramiento confidencial y gratuito.