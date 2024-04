Aseguran que la postulación de Lijo es por un "acuerdo" entre Milei y Massa

Juan Manuel Casella, abogado y exministro de Trabajo de Raúl Alfonsín, apuntó contra la postulación de Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia y habló de la existencia de un pacto entre libertarios y kirchneristas.

“Lijo no reúne condiciones. No desde lo ético, porque es un operador judicial, y no desde lo técnico, no es un jurista reconocido. Milei aceptó el consejo de alguien o esto surge de un acuerdo preelectoral con Massa”, reveló Casella en una entrevista con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Milei no conoce el tema judicial. Puede ser entendido en economía, pero los temas institucionales no los toma en cuenta. No profundiza su conocimiento. Con Lijo no toma en cuenta el entorno que debe haber en torno a la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia”, especificó.

También cuestionó el silencio de los radicales sobre el tema. “No sé por qué están tan calladitos, pero como no tengo documentos para afirmarlo, opino que hay una presión operativa dentro del esquema del funcionamiento de la Justicia que hace mal y complica la visa a quienes deben decidir. Y eso quita transparencia”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En tanto, Casella analizó las medidas económicas adoptadas por Javier Milei y planteó: “La política económica se limita al ajuste. Falta una política de desarrollo y una de ingresos. Eso no existe en la mente de Caputo. Mucha gente va a quedar afuera del sistema. El 53 por ciento de pobres que hay indica la gravedad de lo que padecemos. La única salida es el crecimiento”.

“Milei en un 80 por ciento es resultante del kirchnerismo. La etapa Fernández-Massa hartó a la gente. Supo que quisieron utilizar la economía para ganar las elecciones”, aseveró.